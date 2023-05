Scegli il tuo occhiale da vista e vedrai chiaro la tua personalità

Un occhiale da vista ad ogni personalità: scegli il modello che ti piace di più e che indosseresti e vedi chiaro su te stesso e sul tuo carattere

Alcuni proprio non li sopportano, altri li ritengono un accessorio di stile. Stiamo parlando dell’occhiale da vista, un elemento di cui alcuni non possono fare a meno e di cui qualcuno si serve per arricchire la propria immagine e apparire “stiloso”. Tu quale preferisci e quali indosseresti tra quelli che vedi nell’immagine? Scegline un paio e vedrai chiaro sulla tua personalità!

Ammettiamolo, aggiungono un tocco di classe ed eleganza in ogni circostanza. Ma, al di là della funzione pratica, oggi vogliamo coinvolgerti in un test particolare che ti svelerà qualcosa di importante su te stesso. Osserva bene i modelli proposti e vedi chiaro dentro di te!

Occhiale da vista, tu qualche indosseresti? Scegline un paio e preparati alla sorpresa

Un test che non ha niente a che fare con la moda, non dovete certo preoccuparvi di quale sia l’ultimo modello o quello di tendenza. Seguite il vostro gusto personale e, ovviamente, anche il vostro istinto. Quelli che sceglierete vi apriranno gli occhi su un aspetto di voi a cui non prestata attenzione.

Occhiali numero 1. Chi ha scelto questo particolare modello è una persona molto elegante, raffinata. Ami ciò che ispira determinazione e sicurezza, perché tu, nella vita, sei una persona di carattere che sa ciò che vuole. In base alla dimensione che preferisci, si evince quanto sei a tuo agio in mezzo agli altri. Se li ami grandi, sei un vero leader, sempre in prima linea. Se li scegli piccoli, preferisci fare gruppo e lavorare di quadra.

Occhiali numero 2. Chi preferisce questo stile è una persona sensibile e dalla profonda capacità di comprendere le emozioni altrui. Siete delicate e pazienti, caratteristiche che vi portano a diventare spesso spalla e confidenti degli altri. Avete la capacità di affrontare le situazioni con serenità e non vi lasciate mai prendere dal panico. Amate la sobrietà e il vostro stile è sempre perfetto in ogni circostanza.

Occhiale numero 3. Infine, se è questo il tuo modello, sei molto testarda e ostinata. Quando ti metti in testa qualcosa, nessuno è in grado di farti tornare sui tuoi passi. Nella vita, così come in famiglia o nelle relazioni, siete il punto di riferimento che non può mancare. In fatto di look, sapete sempre come distinguervi dalla massa e mettere in risalto i vostri punti di forza.