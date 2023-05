Camilla Giorgi, senza vestiti vince tutto: “Mi fai stare male”

Una delle tenniste più talentuose del panorama italiano. Ma anche una donna bellissima, come dimostra questa foto

Successi sul campo da tennis. Ma successi e fan in visibilio anche fuori dall’attività agonistica e sui social network. Questo, ormai, il destino di Camila Giorgi. In effetti, la foto che vi proponiamo oggi è davvero sconsigliata ai deboli di cuore.

Oggi 31enne, Camila Giorgi, originaria di Macerata, è considerata una delle tenniste più forti della storia del tennis italiano. Riecheggia ancora la sua grande vittoria, nel 2021, ai Canada Open. Solo Flavia Pennetta ci era riuscita prima di lei.

Tennista scattante, Camila Giorgi, che, infatti, dà il meglio di sé sulle superfici veloci, dove ha vinto i suoi quattro tornei in carriera. La vittoria ai Canada Open è sicuramente il risultato più prestigioso della sua carriera. Ma non l’unico. Ha infatti raggiunto i quarti di finale a Wimbledon nel 2018; inoltre vanta i quarti di finale alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e gli ottavi di finale al Roland Garros 2022 e agli US Open 2013.

La sua migliore posizione nel ranking mondiale è stato il 26esimo posto raggiunto nell’ottobre del 2018. Accanto all’attività agonistica, però, Camila ha sempre associato una vita da modella, vista la sua bellezza e il suo fisico invidiabile.

Camila Giorgi: splendida fuori dal campo da gioco

Già, perché la nostra Camila è una bellissima donna. Tramite il suo account Instagram ufficiale, infatti, non manca di aggiornarci sulle sue performance, che, ormai da tempo, non sono solo performance tennistiche e sportive.

In quel magico 2021 per lei, infatti, ha anche fondato il suo brand, “Giomila”, il cui nome deriva dalla fusione del cognome (Giorgi) e del nome di battesimo (Camila). Ma è spesso impegnata in scatti e set fotografici che ne testimoniano l’avvenenza e la sensualità.

Il pubblico di Instagram gradisce non poco e la osanna sia quando ottiene dei successi con la racchetta in mano, sia quando si mostra in tutta la sua femminilità. Come accade in questo post di qualche tempo fa, che, infatti, ha raccolto quasi 57mila like. Tutti meritati, dato che la nostra Camila si mostra in intimo, in una camera da letto molto bella, mentre allaccia le proprie scarpe elegantissime. Uno scatto apparentemente quotidiano, ma che, invece, è frutto di ricerca. Il gioco di riflesso nello specchio, infatti, è da vera fuoriclasse. Ricerca di una femminilità innata, che il pubblico non può che apprezzare.