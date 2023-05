Né Windows né iOS: volete un sistema operativo differente? Le 5 migliori alternative

Ecco un elenco di sistemi operativi alternativi a Windows e iOS tra i migliori sul mercato, che in più sono gratis, quindi a costo zero.

Qualcuno di voi potrebbe aver bisogno di un nuovo sistema operativo completamente gratuito per poter smettere di usare Windows o iOS ma se non avete nessuna idea di cosa scegliere, vi diamo 5 alternative tra i migliori che sono attualmente disponibili.

Esistono tanti altri sistemi operativi gratuiti per laptop e PC desktop che si possono usare invece dei soliti e più conosciuti a pagamento, alcuni sono open source e in genere sono tutti in grado di funzionare perfettamente anche su dispositivi non più nuovi, e vi permettono di eseguire attività di elaborazione standard. Vediamo quali sono i migliori.

I migliori sistemi operativi alternativi a Windows e iOS

Il primo della lista, e forse il più conosciuto, è Linux, da tutti considerato come la migliore alternativa in assoluto rispetto a Windows. Ma sono diverse le proposte tra cui scegliere, facciamo degli esempi.

Linux

Linux è gratuito e immediatamente disponibile, in più è completo di una guida online molto dettagliata che lo rende anche facile da usare. Si tratta di un sistema operativo open source e ha moltissime varianti, tra cui i più conosciuti e apprezzati sono Ubuntu, che può essere l’ideale per i nuovi arrivati, e Linux Mint. Pesa poco e consente di svolgere qualsiasi tipo di attività.

Chromium OS

Come Linux, anche Chromium OS è in grado di funzionare su computer che hanno un hardware obsoleto.

Si tratta del sistema operativo su cui si basa ChromeOS di Google ed è disponibile per il download gratuito. Leggero e incentrato sul cloud computing, ChromeOS è certamente un ottimo prodotto, è perfetto per la navigazione web, i social network e l’elaborazione di testi. Tuttavia, è meno performante per quanto riguarda la riproduzione multimediale e l’editing.

Haiku

Haiku è gratuito e open source ed è stato rilasciato per la prima volta nel 2001. Da allora, questo sistema operativo gratuito ha subito un continuo sviluppo ed esegue varie app come VLC Media Player e Quake.

MorphOS

MorphOS è un sistema operativo alternativo a iOS che gira su dispositivi con processore PowerPC e simili quindi è la scelta ideale per far andare ancora i vecchi Mac che non hanno CPU x86. Funziona anche con vecchi iMac, Mac Mini o Power Mac.

Aros

Aros è un sistema operativo gratuito simile a MorphOS ma progettato per sistemi x86. Ciò significa che può essere in grado di trasformare il tuo vecchio PC o laptop in un moderno computer che ti consente di eseguire software vecchi e nuovi.