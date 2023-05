Maria Teresa Buccino, sotto il vestito tutto: fan in delirio

Quest’intimo di colore bianco esalta la carnagione mediterranea di Maria Teresa Buccino, ma anche le forme e il fisico da urlo

La sorella famosa sarebbe Cristina. Ma anche lei, sebbene non particolarmente amante dei riflettori, negli anni ha raggiunto fama e popolarità non indifferenti. Del resto, con questa bellezza, come si fa a non amarla? Ecco una delle foto di Maria Teresa Buccino che hanno avuto maggior successo sui social network.

Come detto, è sorella di Cristina, personaggio televisivo che, in questi anni, tutti abbiamo imparato a conoscere. All’appello manca una terza sorella, Donatella. Le tre sorelle Buccino. Le Kardashian di casa nostra.

Tutte originarie della Calabria, di Castrovillari, in particolare, in provincia di Cosenza. E, infatti, mantengono i tratti mediterranei e la sensualità che solo le donne del Sud sanno avere. Lei, Maria Teresa Buccino, poi, è davvero splendida.

La foto che vi proponiamo oggi, infatti, ha davvero riscosso un enorme successo sui social network, su Instagram in particolare. Lì, Maria Teresa Buccino è una vera e propria star. Del resto, i social possono questo e altro. Soprattutto se si è dotati di una bellezza e di una sensualità, come quelle che, sicuramente appartengono a Maria Teresa, con i suoi capelli neri e il suo sguardo ammaliante.

Maria Teresa Buccino: lingerie sexy

Una diva, sebbene, a suo dire, non ami particolarmente la ribalta dei riflettori che, invece, in questi anni la sorella Cristina si è guadagnata. Una delle poche differenze caratteriali tra le sorelle che, comunque, sono assai unite. Maria Teresa, sempre a suo dire, preferisce stare dietro le quinte, preferisce la sua attività di arredatrice.

Eppure, sui social network è abbastanza attiva e delizia i tanti fan e followers con foto come queste. Immagini che, sebbene siano datate di qualche settimana, restano scolpite nella memoria e nei pensieri di tutti. Lo scatto, infatti, sfiora i 20mila like su Instagram, dove Maria Teresa, sebbene non abbia particolari esperienze in televisione, è seguitissima. Ovviamente, soprattutto dal popolo maschile, ansioso di ammirarla. Ma, dobbiamo dire, anche molto generoso, in quanto a complimenti e like. Tutti meritati, evidentemente.

La nostra Maria Teresa, infatti, posa per un servizio fotografico in intimo. E la lingerie sfoggiata di colore bianco, ne esalta non solo la carnagione tipicamente calabrese, ma anche le forme, che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, davvero splendida.