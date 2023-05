Kate Middleton in lacrime: il segreto emerso prima del matrimonio devasta la moglie di William

Kate Middleton triste per il segreto, prima del matrimonio è successo qualcosa che devasta la moglie di William.

E’ considerata una delle donne più influenti del pianeta. A guardarla sembra senz’altro la più felice. Ma un segreto nascosto l’ha turbata profondamente ed eccola la principessa del Galles in lacrime.

Un matrimonio perfetto quello tra Kate Middleton e il principe William? Così sembrerebbe, ma c’è sicuramente qualcosa tra i due che non è andata proprio nel verso giusto. E così, dopo tanto tempo, emerge una verità sulle nozze che manda la principessa del Galles in lacrime. Anche la più felice delle Royal può provare sentimenti di tristezza, soprattutto quando capitano cose fuori dalla sua porta. Ecco quale segreto è emerso prima del giorno più felice.

Il matrimonio tra Kate Middleton e il principe William nasconde un terribile segreto: la Duchessa è distrutta

Una versione della Duchessa di Cambridge che non siamo abituati a vedere, quella di Kate Middleton triste e distrutta. Il motivo? Un terribile segreto che la Royal ci teneva a nascondere con tutta se stessa, ma vediamo di cosa si tratta. A ridosso dei 12 anni di matrimonio, avvenuto il 29 aprile, i due hanno dovuto affrontare un ricordo passato. Un episodio non proprio bellissimo che ha fatto piangere la Duchessa poco prima delle nozze tanto attese in Inghilterra.

Proprio poco prima delle nozze i tabloid inglesi facevano a gara per ottenere notizie e informazioni sul matrimonio. Abito, evento, ricevimento, invitati, insomma ogni minima cosa. Ma la Duchessa ci teneva a tenere nascosto qualsiasi dettaglio riguardasse il suo abito e lo stilista. C’è stata però una fuga di notizie che hanno fatto piangere Kate. Si è saputo infatti che a disegnare l’abito da sposa della futura regina di Inghilterra era la stilista Sarah Burton di Alexander McQueen. Secondo il racconto al documentario di Channel 5 Secrets of the Royal Dressmakers, dell’esperta reale Katie Nicholl, ci fu proprio un terremoto a Palazzo Reale.

Insomma la Middleton non voleva accettare in alcun modo che tutti sapessero qualcosa del suo vestito di nozze. A quei tempi, nel 2011, il Sunday Times scriveva: “Una fonte di moda ha affermato che l’abito sarà una combinazione delle idee di design di Middleton e della profonda conoscenza e comprensione dell’alta moda di Burton”. La stilista negò tutto, fino a quanto Kate non scese dall’auto davanti all’Abbazia di Westminster con il suo vestito addosso. Per chi non lo ricordasse l’abito era magnifico: di color avorio con corpetto in raso e maniche in pizzo, appropriato alla principessa.