Inzio anticipato dell’estate per Maddalena Corvaglia: micro bikini, bellezza esagerata

E’, insieme a Elisabetta Canalis, la Velina più famosa della storia. All’età di 43 anni, Maddalena Corvaglia è a dir poco splendida

43 anni. Ad avercene donne che superano la soglia degli -anta e che restano belle come lei. Maddalena Corvaglia è, tuttora, uno splendore. La foto in bikini che vi proponiamo oggi vi lascerà a bocca aperta.

Nativa di Galatina, Maddalena Corvaglia deve molta della sua fama al ruolo di Velina di “Striscia la notizia”. E’, ancora, oggi, insieme a Elisabetta Canalis, probabilmente la più famosa della storia. Entrambe, infatti, formano, tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio, la coppia più famosa e amata del tg satirico ideato da Antonio Ricci ormai oltre trentacinque anni fa.

Le due sono rimaste amiche per moltissimi anni, anche dopo la fine dell’esperienza di “Striscia”, nel 2002. Ma, come abbiamo avuto modo di leggere in diverse interviste degli ultimi mesi, tra le due qualcosa si è rotto, è stata spezzata la fiducia, necessaria nell’amicizia.

Per Maddalena, comunque, l’esperienza da “Velina” è solo l’inizio di una carriera in televisione che continua tuttora. Negli anni, oltre che per la bellezza, infatti, l’abbiamo apprezzata per la bravura e per la simpatia.

Maddalena Corvaglia, splendida in bikini

Oggi, a 43 anni compiuti a inizio anno, Maddalena Corvaglia è una donna completa e risolta. Ha messo alle spalle le delusioni. Ricorda anche con grande affetto la relazione, duratura, avuta con Enzo Iacchetti. Un amore sbocciato proprio nell’ambito di “Striscia la notizia”.

Insomma, una donna molto apprezzata. Infatti, sui social ha moltissimi fan e followers. Tramite il proprio profilo Instagram ufficiale, spesso ci aggiorna sulle sue evoluzioni professionali, sulle sue vicende di vita privata, sulle sue passioni. Su tutte quella dei motori. Maddalena, infatti, spesso è ritratta a bordo di bolidi a due ruote.

Ma tramite i social ci fa vedere spesso anche come si mantiene in forma. Maddalena, infatti, è una patita dell’attività fisica. Non potrebbe, altrimenti, avere il fisico che ha oggi, all’età di 43 anni. E non deve sorprendere, allora, che una donna così bella abbia diverse fan page sui social.

La foto che vi proponiamo oggi, infatti, è tratta proprio da un account Instagram che celebra la bellezza di Maddalena. Eccola, splendida, con un bikini spezzato. Reggiseno di colore marrone e slip di colore bianco. Ovviamente, vanta, come sempre, una forma invidiabile. Anche da donne più giovani rispetto a lei. Da guardare e riguardare.