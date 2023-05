Con loro mai un momento di noia: sono i segni zodiacali piu’ spassosi di tutti

La simpatia è una dote fondamentale nelle relazioni inter personali. Ecco i segni zodiacali più simpatici

Che spassosi che sono! Con loro, infatti, non ci si annoia mai. Questi sono i segni zodiacali più simpatici. Se hai un amico di questo segno, non esitare a passare una serata in compagnia o a condividere un viaggio. Non te ne pentirai!

La simpatia non è una dote che hanno tutti. Ci sono persone assolutamente degne e meritevoli che, però, per indole non riescono a essere degli istrioni. Questo non significa che le si debba allontanare da noi. Avranno sicuramente altre qualità.

Le qualità personali, infatti, possono essere le più svariate. Possono essere influenzate dal nostro vissuto, dalla nostra educazione, dalle nostre esperienze di vita. Ma, come ogni peculiarità (che sia un pregio o un difetto) possono variare anche in base al nostro segno zodiacale.

E, allora, ci pare molto utile segnalarvi quali, secondo l’oroscopo, sono i segni zodiacali maggiormente simpatici e divertenti. Avete amici di questi segni? O siete voi stessi nati sotto questo segno?

I segni zodiacali più spassosi e divertenti

Con loro, dunque, non ci si annoia mai. Sono l’ideale per farci svoltare una serata oppure per condividere un viaggio. Il rischio, a volte, è quello di avere il compagno sbagliato. Con loro, invece, l’allegria non mancherà mai.

Il primo tra questi segni è sicuramente il Leone. Segno forte e carismatico, non esiterà ad attirare l’attenzione su di sé, anche a costo di diventare grottesco e ridicolo, pur di strapparvi più di una risata. La sua comicità, infatti, è caratterizzata da una certa teatralità, che potrà portarvi anche a instaurare nuove amicizie. Lungi da noi definirli saltimbanco, ma, sicuramente, non siamo di fronte a soggetti timidi.

Con la loro personalità multisfaccettata, in questa carrellata di segni simpatici e coinvolgenti, non possono mancare i Gemelli. Sanno utilizzare una comicità interessante e intelligente. Ma, proprio in forza del loro eclettismo, non sono privi di quel gusto grottesco che può farci sbellicare dalle risate.

Da ultimo, il segno del Sagittario. Parlavamo all’inizio della possibilità di condividere un viaggio. Ebbene, se avete un amico nato sotto questo segno, non fatevelo sfuggire, perché il suo ottimismo, ma anche la sua voglia di avventure potrebbero rendere la vostra trasferta indimenticabile. Saprà intrattenervi ed eliminare, di fatto, i periodi morti. Una vera e propria manna dal cielo.