Test: solo se hai una vista super riesci a trovare le 4 differenze tra queste immagini

Un test avvincente, solo con una vista super riuscirete a trovare le quattro differenze tra queste immagini. Tutte le indicazioni utili.

Per mettere alla prova la vostra vista e soprattutto la vostra capacità di osservazione vi proponiamo un test molto stuzzicante, divertente, coloratissimo e goloso in cui dovete trovare quattro differenze tra due immagini molto simili ma non uguali. Dettagli e colori potranno farvi impazzire ma sta proprio qui il bello.

Chiamate a raccolta familiari e amici e sfidatevi a trovare le quattro differenze quasi impossibili da scovare nelle due immagini affiancate che trovate qui sopra. Le immagini sono due foto di frutta, tanta frutta, di tutti i tipi.

Aguzzate la vista nella marea di frutti e colori e scovate le differenze che di nascondono nei dettagli delle foto. Solo i più ostinati ce la faranno. Di seguito, tutte le informazioni sul test e la soluzione.

Test, solo con una vista super troverete le quattro differenze tra queste immagini

Nella immagine che trovate sopra, in testata, potete vedere due foto affiancate di composizioni di frutta. Sembrano identiche ma in in realtà sono diverse. Le differenze sono quattro e stanno in piccoli dettagli che dovete trovare voi, senza farvi distrarre da forme e colori che possono effettivamente stordirvi. Osservate bene entrambe le foto, passando da una all’altra per cogliere bene tutti gli elementi.

Tra ananas, fragole, lamponi, more, mirtilli, kiwi, arance, pompelmi, cocco e altri minuscoli pezzettini di frutta, dove si nascondono le quattro differenze? Scrutate con attenzione ancora una volta prima di dare qualunque risposta o di darvi per vinti. Provate ancora, magari con l’aiuto dei vostri amici. Infine, se proprio non trovate le differenze o volete sapere se quelle che avete individuato sono quelle corrette, potete scoprire la soluzione al test qui sotto.

Ecco la soluzione al test delle differenze tra le due immagini di frutta, come potete vedere nella foto qui sopra. È vero, ci voleva proprio una vista da falco per trovarle. Se ci siete riusciti, complimenti. Se non ne avete trovata nemmeno una, non demoralizzatevi, perché riprovando di continuo con questi test visivi, con il tempo diventerete sempre più bravi.

Come potete vedere, una prima differenza sta in alto a destra, nelle foglioline decorative che sembrano finocchietto selvatico. Nella foto numero due, il gambo è più lungo e c’è un ciuffetto che manca invece nella prima foto. Scendendo più in basso, invece, sul limone al centro manca nella foto numero uno il piccolo cerchio bianco centrale dell’albedo (il bianco del limone), che invece è presente nella seconda foto. Lo stesso accade per il pompelmo rosa accanto, questo dettaglio era il più facile da cogliere.

Infine, l’ultima differenza è nella parte inferiore delle immagini: nella foto numero uno manca una bacca di mirtillo che invece è presente nella foto numero due.

Un altro test delle differenze da fare è quello sull’uccellino.