Pranzare bene con un euro a testa: è così facile che non ci si crede

È davvero possibile riuscire a realizzare un menu per pranzare bene spendendo soltanto un euro a testa? Sì, ed ecco alcuni esempi con idee da copiare.

Per far quadrare i conti occorre sapere come fare bene la spesa per cucinare tanti buoni piatti sani e appetitosi ma senza spendere un occhio della testa. Quando si tratta di mettere i cibi nel carrello occorre sempre controllare il prezzo al chilo, e cercare offerte e prodotti in sconto per poter fare una scorta adeguata e assicurarsi un bel pranzetto sfizioso ma economico.

Ad esempio, cercate di scegliere sempre le ”confezioni famiglia” che in genere sono ricche in quantità e di costo più basso rispetto agli stessi prodotti concepiti per single. Poi occorre calcolare i prezzi degli ingredienti che si possono cucinare in più volte, come ad esempio le patate. Una rete può costare anche 2.50, ma può essere di 2,5 Kg o anche di 3 Kg e quindi essere impiegata tantissime volte.

Come fare a pranzare con un euro a testa

Pranzare spendendo un euro a testa, o anche meno è possibile e senza privazioni o scegliere per forza prodotti di qualità scadente. Ad esempio, ecco alcuni esempi di piatti per un menu da 4 persone, per poter portare in tavola dei piatti economici e gustosi per tutta la famiglia.

Pasta al pomodoro

Una pasta al pomodoro costa davvero poco. Un pacco di pasta corta o lunga si trova in vendita a 0.65€ e le porzioni, essendo il pacco da 500 grammi, possono essere fino a 6. La passata di pomodoro in vendita nelle bottiglie di vetro da 700 grammi costa 0.95€. Anche in questo caso si può usare per tantissime volte o per più porzioni.

Polpette di lenticchie

Chi può resistere alle polpette? Con le lenticchie, poi, si possono realizzare degli ottimi secondi piatti nutrienti e leggeri ma soprattutto economici.

Un barattolo di lenticchie costa 50 centesimi e basta del pane raffermo da aggiungere all’impasto insieme a 1 uovo (30 centesimi) per avere un secondo piatto che piace a grandi e bambini.

Insalata di lattuga romana

Con meno di un euro, per la precisione con 0,99 centesimi, si può comprare un bel cespo di lattuga romana da mezzo chilo e realizzare una insalata fresca e leggera per accompagnare il secondo piatto. Basta aggiungere un filo di olio e qualche erba aromatica per dargli un tocco di sapore in più, ottimo è il timo ma anche l’origano.

Frutta e dolce

Per terminare il menu a 1 euro a testa in modo goloso si può realizzare una bella macedonia con una mela, una pera, una banana e qualche fragola. In questo modo in un’unica pietanza potete comprendere sia la frutta che il dolce.