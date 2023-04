Il test da fare: guarda questa immagine e scopri cosa provi davvero per il tuo partner. Tutte le indicazioni utili.

Esistono sentimenti che alle volte non vogliamo riconoscere nemmeno a noi stessi. Sentimenti che si nascondono nel profondo della nostra mente, e del nostro cuore, e che non vogliono venire a galla o, meglio, siamo noi che non vogliamo che accada perché altrimenti saremmo chiamati a farci i conti.

Sono sentimenti difficili da affrontare perché ci rivelano verità scomode che non vogliamo vedere e che ci obbligano ad uscire da una comfort zone che, tuttavia, alla lunga rischia di essere dannosa, per noi stessi e per gli altri.

Vale anche e soprattutto per le relazioni amorose, quando qualcosa è cambiato ma non vogliamo ammetterlo a noi stessi. I test psicologici possono aiutarci a guardare dentro di noi e a scoprire una verità che, forse, non vogliamo vedere. Come il test che vi proponiamo qui e che dall’osservazione di una immagine molto significativa vi aiuterà a scoprire quello che provate veramente per il vostro partner. Ecco di cosa si tratta e come fare il test.

Guardare una immagine per scoprire cosa si prova davvero per il partner

Il test psicologico che vi proponiamo qui si basa sull’attenta osservazione di una immagine, quella che trovate qui sopra, in testata. Guardate bene la figura rappresentata e rispondete cosa vedete per prima. Si tratta, infatti, di una immagine composita e quello che vedrete subito vi dirà molto su di voi e sul vostro o sulla vostra partner. Osservate bene ma date una risposta spontanea. Qui sotto trovate il risultato del test.

Quello che vedete per prima cosa nell’immagine proposta più sopra vi rivelerà quello che provate veramente per il vostro partner. Ecco il risultato del test.

Se la prima cosa che vedete nell’immagine di testata è un uccello, significa che siete delle persone molto generose, avete sempre qualcosa da condividere con la persona che amate. In questo momento però siete stanchi di non ricevere nulla in cambio. Poiché non volete più soffrire, lascerete il vostro partner.

Se, invece, vedete prima un volto umano, allora vuol dire che siete delle persone molto concentrate su voi stesse, pensare prima a cosa potete ottenere voi anziché dare qualcosa agli altri o fare qualcosa per loro. Il sentimento che provate verso il partner è un amore misto a dipendenza, un sentimento tossico che porterà il vostro partner a lasciarvi ma non soffrirete troppo.

Le risposte del test vi hanno soddisfatto? L’immagine che vi abbiamo proposto è un dipinto del 2014 dell’artista russo Konstantin Korobov, dal titolo “Memento mori“, che in latino significa “ricordati che devi morire”. Non un soggetto molto allegro, così come le risposte di questo test.

Per un test più allegro, vi proponiamo quello del colore del gatto, ricordandovi che questi test sono soprattutto un gioco e non hanno valore psicologico.