Sono fissati con le pulizie! Ci sei anche tu nella lista di questi segni zodiacali?

Mantenere se stessi e la propria casa puliti e in ordine è di sicuro un pregio. Ma attenzione a non esagerare anche su questo…

“In medio stat virtus”. I detti latini raramente sbagliano. Ogni abitudine, anche quella migliore, anche quella che può essere considerata la più virtuosa, se portata all’estremo, diventa un gioco per la persona che la vive. Per esempio, è indubbiamente qualcosa di positivo tenere all’igiene, personale e della casa. Ma quando si esagera, anche questa tendenza positiva può diventare un problema. In questo, come in altri casi, conta molto anche il segno zodiacale sotto il quale nasciamo. Ecco le caratteristiche.

C’è chi lava in continuazione le mani. Chi, invece, toglie la polvere dalla superficie dei mobili ogni giorno. E che dire di quelli che, non appena vedono una gocciolina su un vetro o su uno specchio, vanno nel panico? Ancora, c’è chi, invece, igienizza e disinfetta ogni cosa. In tal senso, la pandemia da Covid-19 ha accentuato le tendenze di molti.

La cura di sé stessi, sotto il profilo igienico, e degli ambienti che viviamo non può di certo essere considerata una caratteristica negativa del carattere. Anzi! Ma, quando si esagera, il passaggio alla psicosi è dietro l’angolo. Sapete che questa tendenza è influenzata anche dal segno zodiacale? Cerchiamo di capirne di più.

I segni zodiacali maniaci di ordine e pulizia

Per la cura di sé stessi e per l’igiene della casa e del luogo di lavoro, ognuno ha i propri metodi che, spesso, corrispondono alle proprie abitudini e alla propria routine. Anche in questo, però, vi sono alcune persone che esagerano. E conta non poco anche il segno zodiacale.

Tra i maniaci di ordine e pulizia della casa, infatti, non possiamo non mettere al primo posto i nati sotto il segno della Vergine. Odia il disordine, per cui rifà il letto non appena si alza al mattino. E considera sporcizia anche un capello per terra o nel lavandino. Forse troppo così.

Lo Scorpione tiene molto all’igiene e all’ordine. Ma tiene ancor di più al proprio tempo, per cui svolgerà tutte le attività di casa, dalla prima all’ultima, ma cercherà di farlo nel minor tempo possibile. Il risultato, comunque, sarà più che soddisfacente.

Infine, caso più unico che raro, il Cancro. Ai nati sotto questo segno, addirittura, piace fare le pulizie in casa! Avete capito bene. Sono così amanti dell’igiene e dell’ordine, che considerano questa attività un divertimento, come realizzare un’opera d’arte. E, alla fine, dopo aver programmato le attività con grande meticolosità, si godono il risultato del proprio capolavoro.