Meghan Markle, che botta: la cattiva notizia stavolta arriva dagli Stati Uniti

Non si placa mai la curiosità attorno a Meghan Markle. La “cattiva notizia”, questa volta, arriva dagli Stati Uniti: che duro colpo

Meghan Markle ha fatto parlare di te fin dal momento in cui si è legata al secondogenito dell’ormai sovrano inglese, Carlo. Ex attrice, dalla bellezza straordinaria e il fascino ammaliante, per un lungo periodo è sembrata calarsi alla perfezione nel ruolo di Duchessa in Inghilterra. Poi, nel giro di pochi anni, se non addirittura mesi, il trasferimento in America, interviste, dichiarazioni, sue e del Principe Harry, a proposito della famiglia reale hanno scosso profondamente tutto il mondo. E, da quel momento, la coppia continua a essere al centro del gossip. Un duro colpo, stavolta, sembra arrivare proprio dagli Stati Uniti.

A pochi giorni dall’incoronazione del nuovo sovrano Inglese, alla quale, adesso è ufficiale, solo Harry prenderà parte, Meghan continua a tenere banco tra le notizie del giorno tanto in Gran Bretagna quanto in America. E, a quanto pare, la situazione non pare delle migliori proprio nel suo paese natio.

La “cattiva” notizia per Megan Markle arriva dagli Stati Uniti

Il Duca e la Duchessa di Sussex, quando hanno scelto di trasferirsi oltreoceano e lasciare l’Inghilterra, diventare autonomi finanziariamente, rinunciando così ai doveri reali, lo hanno fatto per una serie di ragioni che hanno poi ampiamente spiegato nella celebre intervista con Oprah. E nel libro “Spare” pubblicato dal Principe qualche mese fa di cui ancora si parla ovunque. A quanto pare, però, proprio le ultime vicende e le continue polemiche che vedono protagonista la coppia, ha portato un effetto contrario a quello, probabilmente, da loro sperato.

Sembra, infatti, che proprio in America, la popolarità tanto di Harrry quanto di Meghan stiano calando vertiginosamente. Secondo quanto si apprende dal Mirror, allo stato attuale facendo un paragone con Febbraio, al 44% degli americani non piacerebbe la Duchessa. Il Principe, dal canto suo, sarebbe calato di 10 punti, passando ad un approvazione totale del solo 32%. Questo rispetto al 42% sempre comparato allo stesso mese. Alla base di questo repentino cambiamento, ci sarebbero le tante controversie legate alla coppia e alla famiglia reale, le troppe polemiche e accuse che sembrano non trovare mai una conclusione.

A quanto pare, anche Kayla Rockefeller, che porta un cognome di immenso rilievo nel panorama americano, avrebbe spiegato che la figura della Duchessa è oggi troppo “controversa” e, per questo motivo, la coppia potrebbe ritrovarsi esclusa da quelli che vengono considerati i “circoli d’elite” statunitensi se la situazione dovesse continuare in questa direzione. E avrebbe svelato di aver anche fatto presente questo dettaglio a Meghan. Cosa accadrà, dunque? Al momento non è dato saperlo, ciò che è certo è che, nei prossimi giorni, tutti gli occhi saranno puntati sull’incoronazione di Re Carlo. E, ovviamente, anche su Harry.