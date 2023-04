Eleonora Incardona con e senza abitino: astenersi deboli di cuore

Eleonora Incardona sconvolge il web con il suo fascino da capogiro: la modella e showgirl esibisce un fisico da sballo

Il mondo del calcio e dello sport, da un po’ di tempo, ha tra i suoi motivi di interesse ulteriore quello che risiede nelle giornaliste e conduttrici sportive. Un ambito di riferimento che svela agli occhi degli appassionati bellezze da capogiro. Ed Eleonora Incardona è senza dubbio una delle più seducenti del momento.

La splendida ragusana, classe 1991, ha una visibilità che giorno dopo giorno sta aumentando sempre di più, permettendole di raggiungere un successo strepitoso. E di infiammare come non mai il cuore dei tantissimi ammiratori.

Eleonora Incardona, applausi a scena aperta per l’ex cognata di Diletta Leotta: quanto a bellezza non ha nulla da invidiarle

Eleonora era venuta a conoscenza di molti soprattutto nel periodo in cui era stata particolarmente legata a Diletta Leotta. Infatti, per un po’ le due sono state cognate.

Eleonora era fidanzata con Mirko Manola, fratellastro della catanese conduttrice di DAZN. E le due erano diventate molto amiche, spesso le si vedeva anche uscire in compagnia. Anche se adesso non è più così, Eleonora ha mantenuto un seguito di ammiratori assai numeroso. Con una bellezza simile, la cosa non sorprende affatto.

Ormai giunta a oltre 800 mila followers su Instagram, la Incardona si è ritagliata un posto speciale nel mondo dello spettacolo come conduttrice sportiva di successo, soprattutto nei periodi legati al calciomercato. Non solo: Eleonora è anche una modella di fascino e sensualità indescrivibili e chi segue il suo profilo social da tempo lo sa molto bene.

Eleonora Incardona, più in forma che mai e pronta per l’estate: si mette in mostra così con un abitino illegale

Sul web, la vediamo condividere scatti della sua vita privata e lavorativa. Apparire negli stadi per i principali big match di campionato e di coppa, ma anche esibirsi in shooting super seducenti che accendono in un attimo la passione dei fan.

In questo caso, Eleonora ci mostra uno dei suoi vestitini preferiti, per accogliere la bella stagione a modo suo. Un abito che ne fascia in maniera incantevole la superba silhouette, ma gli sguardi di tutti si concentrano sul momento della vestizione. La statuaria Eleonora, prima di indossare l’abito, appare in intimo, mettendo in mostra le sue curve stratosferiche. Una visione che raccoglie, manco a dirlo, l’ovazione totale della community sotto forma di like e commenti entusiasti. Se queste sono le premesse, insieme a lei sarà una estate indimenticabile.