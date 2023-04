La lista che ha scioccato gli inglesi: Re Carlo non invita nessuno, quante assenze per l’incoronazione. Tutte le informazioni e curiosità.

Mancano pochissimi giorni alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III del Regno Unito, che si terrà nell’Abbazia di Westminster sabato 6 maggio prossimo. Mentre a Londra fervono i preparativi e si fanno le prove dei cortei durante la notte, escono indiscrezioni e curiosità sull’evento più atteso dell’anno. Una su tutte riguarda gli invitati alla cerimonia.

Come sappiamo da tempo, Re Carlo ha deciso di mantenere uno stile sobrio per la sua incoronazione: una cerimonia molto più breve di quella dell’incoronazione di sua madre, la Regina Elisabetta, un corteo reale più corto per le vie di Londra e, soprattutto, una lista degli invitati ristretta. Alla cerimonia nell’Abbazia di Westminster ci saranno solo 2mila invitati, rispetto agli oltre 8mila dell’incoronazione di Elisabetta.

Parteciperanno anche gli altri reali d’Europa e del resto del mondo. La cerimonia escluderà invece diversi nobili inglesi e perfino alcune persone da sempre vicine alla Famiglia Reale. I tabloid inglesi hanno diffuso negli ultimi giorni la lista dei non invitati e tra di loro ci sono diverse personalità eccellenti.

Re Carlo non invita nessuno, le assenze per l’incoronazione

Re Carlo ha inviato personalmente una lettera di scuse agli esclusi più importanti. Potrà bastare? Nel frattempo scopriamo gli esclusi.

I primi sono i figli di Harry e Meghan, Archie e Lilibet, i nipotini di Carlo. L’invito, infatti, è stato inviato solo ai genitori, forse perché i due bambini sono ancora troppo piccoli. Archie ha solo 4 anni che compirà proprio il 6 maggio. Lilibet compirà due anni a giugno. Meghan ha deciso di restare negli Stati Uniti con i figli, Harry volerà a Londra e nell’Abbazia di Westminster sarà confinato ben 10 file indietro rispetto alla famiglia reale. Ripartirà per gli Stati Uniti subito dopo la cerimonia.

Un’altra esclusione eccellente in famiglia è quella di Sarah Ferguson, la ex moglie del Principe Andrea, che pure lo scorso Natale era stata invitata da Carlo a Sandringham, la tenuta privata dove la Famiglia Reale si riunisce a Natale. Saranno presenti a Westminster le figlie Euegnie e Beatrice, insieme al padre Andrea, che tuttavia non avrà alcun ruolo ufficiale, dopo il suo coinvolgimento nello scandalo Epstein.

Poi, il taglio degli invitati all’incoronazione ha colpito tutta una serie di nobili e duchi britannici, alcuni dei quali si sono parecchio risentiti. Tra di loro c’è il Duca di Norfolk, Edward Fitzalan-Howard, che pure ha partecipato alla pianificazione dell’incoronazione e aveva anche organizzato il funerale della Regina Elisabetta. Niente da fare.

Fuori anche i Duchi di Rutland, storica famiglia di nobili da oltre 1000 anni al servizio della Corona. Il padre del Duca di Rutland, Charles, partecipò a due incoronazioni, quella di Elisabetta nel 1953 e quella di suo padre, nonno di Carlo, Re Giorgio VI, nel 1937. David Manners, attuale Duca di Rutland, è rimasto scioccato e costernato dall’esclusione all’incoronazione.

Gli altri esclusi

Tra le assenze dalla lista degli invitati all’incoronazione di Re Carlo, spicca quella di Pamela Hicks, figlia di Lord Louis Mountbatten, ucciso in un attentato dell’IRA nel 1979. Mountbatten era lo zio del principe Filippo ed è stato anche un secondo padre per Carlo. Il terzogenito di William e Kate, Louis, è stato chiamato con lo stesso nome proprio in omaggio a Lord Mountbatten.

Insieme a Lady Pamela è stata esclusa anche sua figlia, India Hicks, che era stata damigella d’onore al matrimonio di Carlo e Diana nel 1981. India, che di recente aveva organizzato un tour in bicicletta da Buckingham Palace al Castello di Windsor per raccogliere fondi per l’ente di beneficenza del monarca, il Prince’s Trust, aveva partecipato ai funerali di Elisabetta.

Parteciperanno, invece, alla cerimonia a Westminster i figli di Camilla, Tom e Laura con i loro figli, e anche l’ex marito di Camilla, Andrew Parker Bowles.