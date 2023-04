Meghan e Harry, c’è aria di crisi? Le immagini parlano chiaro

Aria di crisi tra Meghan e Harry? Le ultime immagini parlano più che chiaro. Non potrebbero essere più evidenti di così.

Voci di tradimenti e incomprensioni. Ma è proprio vero che tra il principe Harry e Meghan Markle ci sia un periodo di crisi? Le immagini dei due insieme parlano chiaro e non ci sono fraintendimenti.

Aria di crisi tra il principe Harry e Meghan Markle? Subito dopo l’uscita dell’autobiografia Spare, in cui il secondogenito attacca duramente la Corona, e il documentario Netflix, pareva che le cose non andassero più tanto bene. I Duchi di Sussex sembravano più lontani che mai e diverse voci su malumori e tradimenti si erano insinuate nella coppia più popolare del mondo. Ma come stanno veramente le cose?

Il principe Harry e Meghan Markle sono in crisi? I due sono più uniti che mai

Dalle ultime immagini emersi pare chiaro che tra i Duchi non ci sia proprio nessuna crisi. Al contrario Harry e Meghan sarebbero più felici che mai e la loro ritrovata armonia è testimoniata dalla presenza alla stadio a Los Angeles. I due si mostrano felici e appaiono addirittura sul maxi schermo. Così in un battibaleno ben 20mila spettatori hanno potuto ammirarli. Ed era inevitabile che qualche video non finisse su Twitter. Spazzate vie con qualche immagini le voci sulla crisi di coppia. Alla Crypto.com Arena di Los Angeles, dove hanno partecipato alla partita di basket dei Lakers contro i Grizzlies, si sono mostrati più affiatati che mai.

Risate, carezze e parole intime hanno mostrato i due più intimi e innamorati che mai, altro che crisi. Ecco il video che sancisce la parola fine alle voci sulla rottura. La kiss cam ha infatti ripreso i due che chiacchierano e scherzano facendo finire le immagini non solo sul maxi schermo, ma anche sui social di tutto il mondo.

All the suits fans in the Qts 😂😭 https://t.co/YJTPdvXfKS — Alexis 🎖️MNOSL (@ArchewellBaby) April 25, 2023

Tra i due si era vociferato di una crisi, di lite accesi in casa e di una Duchessa troppo concentrata sul suo rapporto con il mondo di Hollywood. Possiamo finalmente vedere tutti che la verità è ben lontana da queste dicerie. Cosa si saranno detti in modo così amorevole i due alla partita? Secondo quanto riporta il Mirror, il lettore labiale Jeremy Freeman ha detto che all’inizio del video Meghan dice a Harry “È geniale” prima che Harry sembri dire “sì”. E poi la Duchessa: “Giusto è perché è il tuo preferito lì”. Commenti sulla partita come due innamorati qualunque!