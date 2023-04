McDonald’s, è rivoluzione: ecco cosa sta succedendo ai suoi hamburger

Anche salutisti spesso faticano a resistere al cibo di McDonald’s, che è una tentazione quando si ha voglia di qualcosa di sfizioso. L’azienda ha deciso di dare una svolta.

Avere un regime alimentare equilibrato, che garantisca all’organismo tutti i componenti di cui ha bisogno, è certamente fondamentale. Questo, infatti, dà quasi del tutto la garanzia di essere in buona salute e permette anche al sistema immunitario, quello che ci protegge dalle malattie, di sentirsi più forte.

Togliersi qualche sfizio ogni tanto perònon deve essere considerato come qualcosa di sbagliato a priori. Sono tanti i nutrizionisti che preparano i piani per perdere i chili di troppo che non li escludono. Alcuni lo fanno anche con il cibo di McDonald’s, e anche questo non è necessariamente un male, a patto di scegliere oculatamente dal menù.

Il cibo McDonald’s è amato da grandi e piccini

Se non hai voglia di cucinare: pizza o McDonald’s? La prima è certamente più sana, anche se molto dipende dal tipo di farcitura che si sceglie. Ma a volte gettarsi nel cosiddetto “cibo spazzatura” può essere divertente Vediamo come farlo con un occhio alla qualità degli alimenti.

McDonalds è davvero poco sano? Il colosso statunitense, nei suoi menu, propone un sacco di piatti a base di carne e verdure. Nulla che si debba demonizzare. Magari un occhio in più va riservato a frittura e condimenti.

Il menu si evolve

La catena di fast food ha deciso di puntare sulla qualità, un concetto a cui non vuole rinunciare. “Piccoli cambiamenti, che possono consistere nella modifica su come rendere il formaggio più caldo e filante e variare parzialmente il sistema di griglia degli hamburger possono renderli più appetitosi” – sono le parole di Chad Schafer, direttore senior di innovazione culinaria di McDonald’s USA. Queste idee saranno applicate al Big Mac e al McDouble burger oltre che al classico cheeseburger, al double cheeseburger e all’hamburger.

Le prime variazioni sono state provate sui mercati internazionali, per poi passare alle sedi più importanti negli Stati Uniti, tra cui Los Angeles, Seattle, Phoenix, Las Vegas.

Migliorare alcuni dei prodotti di punta del menu già in passato si è rivelata una scelta azzeccata. Nel momento in cui si sparge la voce della novità, infatti, questo può contribuire ad attirare nuove persone. Insomma, puntare sempre più in alto è sempre la mossa più azzeccata.