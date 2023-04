Maddalena Corvaglia: lo scatto “senza” che lascia a bocca aperta: “bellezza planetaria”

Maddalena Corvaglia, emerge una foto del passato che fa emozionare i fan. La sua bellezza è ancora unica e ineguagliabile.

La famosa showgirl e conduttrice, nota per essere stata una delle più celebri veline di Striscia la notizia, si mostra in uno scatto “senza”. Sorprende ancora tutti con la sua bellezza mozzafiato.

Maddalena Corvaglia, proprio come il vino, invecchia e diventa sempre più buona. Sono passati anni, la sua carriera è stata in ascesa nel mondo dello spettacolo anche se la sua bellezza è senza dubbio mozzafiato. La showgirl infatti è conosciuta per essere una delle veline bionde più famose in assoluto, insieme ad Elisabetta Canalis. Insieme le due si sono anche trasferite negli Stati Uniti, dopo la carriera in Italia, e hanno aperto un centro wellness e palestra. Ma gli affari, come l’amicizia, sono poi terminati.

Maddalena Corvaglia più bella che mai nel suo scatto senza: guardare per credere

Ad oggi tra i fan della Corvaglia emerge una fotografia che ritrae la bellissima conduttrice senza veli. Priva di maglietta e reggiseno, con addosso solo uno slip nude, la showgirl si mostra ancora al top della sua forma fisica. Mamma della piccola Jamie Carlyn Birnbaum, nata il 28 settembre, la conduttrice non ha rivali in bellezza. La sua vita e la sua carriera sono note a tutti. Dopo la lunghissima relazione con Enzo Iacchetti, durata dal 2002 al 2007 infatti Maddalena ha conosciuto e sposato il batterista di Vasco Rossi, Steff Burns.

Recentemente, l’ex velina e Miss Italia, che ha da poco superato i 40 anni, si è mostrata in uno scatto rubato nel bel mezzo di un set fotografico. La bellissima Maddalena infatti è seduta e si mostra di spalle facendo intravedere i suoi glutei perfettamente sodi, una parte di seno e la schiena nuda sulla quale cade la sua lunga chioma bionda. Insomma una divina bellezza per gli occhi.

Proprio nelle ultime settimane il suo nome è riemerso in merito al litigio con l’amica di sempre, la velina mora Elisabetta Canalis. “È stata una bellissima amicizia, che sia finita non toglie nulla. Con Elisabetta siamo state inseparabili e complici anche nei momenti più difficili”, ha raccontato Corvaglia in una lunga intervista che ha rilasciato al Corriere della Sera. E poi sulla loro rottura: “Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza”. Insomma qualcosa proprio è andata malissimo tra le due.