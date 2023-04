Diletta Leotta, super forma per due: incinta è ancora più bella, ma i commenti rovinano tutto

Diletta Leotta e Loris Karius aspettano una bimba. Ma gli stupidi dei social non si fermano neanche di fronte a un evento così tenero

Stanno parlando tutti della gravidanza di Diletta Leotta. Un argomento che occupa, ormai da settimane, le cronache rosa e i social. Purtroppo, però, qualcuno parla sempre a sproposito.

Diletta Leotta ha ormai bisogno di poche, pochissime, presentazioni. E’ uno dei volti maggiormente noti della televisione italiana. Da anni, infatti, è specializzata nella conduzione di trasmissioni dal taglio sportivo e, in particolare, dal taglio calcistico. Prima su Sky, mentre oggi, da diverse stagioni ormai, è probabilmente il volto di spicco dei DAZN, la piattaforma che attualmente detiene i diritti per la trasmissione delle partite del campionato italiano di serie A.

Insomma, la bellezza di Diletta Leotta allieta i weekend degli sportivi italiani. Quel ruolo, peraltro, le ha fatto acquisire una fama così grande da portarla, alcuni anni fa, anche sul palco del Festival di Sanremo, come co-conduttrice. Suscitò comunque qualche polemica il suo monologo sulla bellezza.

Diletta Leotta incinta: i commenti inopportuni

In generale, Diletta Leotta fa sempre parlare di sé. Negli ultimi mesi, ha catalizzato l’attenzione delle cronache rosa, ma non solo per la sua relazione con il portiere del Newcastle, Loris Karius.

Karius, 29enne portiere di nazionalità tedesca è però maggiormente noto per la sua pessima prestazione nella finale di Champions League del maggio 2018. Di fronte il suo Liverpool, contro il Real Madrid, che, alla fine, trionferà, proprio a causa di alcune topiche clamorose da parte dell’estremo difensore tedesco.

Una relazione, quella tra i due, prima indicata come flirt, poi tenuta nascosta, infine palesata in tutta la sua bellezza. Dall’amore tra Diletta e Loris, oggi siamo tutti in attesa che nasca una bimba. E’ stata la stessa conduttrice televisiva a rendere pubblica la notizia, ovviamente tramite i social network, dove è attivissima ed è una vera e propria star.

Ma, si sa, sui social si trovano anche tanti soggetti improbabili. E così, capita che la bella Diletta pubblichi una foto in tenuta ginnica, da cui si evince il suo stato di gravidanza. E che diversi soggetti di sesso maschile commentino con epiteti spinti e volgari. Definirli inopportuni è dir poco. Fortunatamente, diversi utenti di sesso maschile si dissociano da questi comportamenti. E noi, chiaramente, ci associamo allo sdegno.