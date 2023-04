Ridurre lo stress è facilissimo: la soluzione è davanti ai tuoi occhi

Vivere giornate senza stress per alcuni è quasi impossibile, specialmente per chi ha un carattere emotivo. Ridurlo è possibile, grazie a un metodo inaspettato.

Stai affrontando un periodo ricco di stress? La risposta può essere certamente affermativa per molti, soprattutto per chi ha un carattere particolarmente ansioso e insicuro, che lo porta a preoccuparsi quando deve affrontare qualcosa di particolarmente importante Può bastare poco, da un colloquio di lavoro a cui si tiene a un discorso cruciale con la persona amata giusto per fare qualche esempio.

E in una società come la nostra, in cui molti di noi sono sottoposti a una forte pressione e chiamati a ottenere risultati sempre più importanti in tutti gli ambiti, riuscire a gestire tutto diventa sempre più difficile. Anzi, a volte sono le persone più forti quelle che soffrono di più perché non abituate a questa situazione.

Stare lontano dallo stress è difficile

Si sente spesso parlare di stress, parola che non si utilizza solitamente con una connotazione positiva. Questo è infatti uno stato d’animo che attiva il nostro organismo quando si trova costretto a dover affrontare compiti o situazioni che ritiene pericolosi o che non si sa come possano concludersi.

Il timore che tutto vada male porta a sviluppare sintomi che, alla lunga, non fanno certamente bene al fisico. Tanti, ad esempio sviluppano tachicardia, difficoltà ad addormentarsi, mal di testa, nausea, scarso o eccessivo appetito, stanchezza, disturbi intestinali e, in alcuni casi, anche calo del desiderio sessuale. Proprio quest’ultima sensazione può portare a creare problemi in coppia, specialmente perchè chi subisce questa situazione dal partner tende a sentirsi rifiutato e inizia a pensare che il sentimento sia calato.

Non mancano spesso anche modifiche al proprio comportamento, anche queste tutt’altro che da sottovalutare. Alcuni addirittura tendono a rifugiarsi nel fumo o nell’alcol (anche chi magari non ha avuto prima questo vizio), ma c’è anche chi tende a innervosirsi al minimo problema e a sentirsi triste e depresso. Questo può portare a chiudersi in se stesso e a rifiutare i contatti con l’esterno.

Inevitabilmente, chi vive tutto questo si sente impotente e pensa che questo periodo non possa finire mai, al punto tale da sentirsi costantemente preoccupato e da faticare a concentrarsi, anche sul lavoro.

Risolvere è possibile

Arrendersi a un periodo di stress e pensare che sia impossibile risolvere e ritrovare quella serenità tanto agognata sarebbe un errore. Non è certamente da deboli chiedere aiuto, magari a uno sepcialista, che potrà indicare il percorso migliore da seguire con una serie di sedute.

Alla terapia si può però affiancare qualcosa di più semplice e di altrettanto efficace, anche se pochi potrebbero pensare possa servire in questi casi.

Secondo una ricerca coordinata da Alex Smalley, dottorando all’Università di Exeter in Inghilterra e pubblicata dal Washington Post, è possibile sentirsi più sollevati e leggeri nel momento in cui si ha la possibilità di guardare un tramonto, considerato “tra i più bei fenomeni meteorologici passeggeri che si verificano durante una giornata”.

Osservando il cielo in questo momento si finisce per provare stupore, cosa che deve essere considerata un’emozione positiva, ed è in questi momenti che può anche “migliorare l’umore, aumentare le emozioni positive e diminuire lo stress”. Questa fase di contemplazione può portare a mettere da parte le preoccupazioni e a pensare che i problemi che tanto impensierivano non ci siano.

Ovviamente un tramonto, ma vale anche per l’alba, non si verificano tutti i giorni, anzi ci sono dei periodi dell’anno in cui questi sono impossibili da vedere. Cosa fare quindi se ci si sente tormentati? E’ importante cercare di cogliere il momento giusto e non farsi trovare impreparati quando questi possono accadere.