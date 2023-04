Mai più aloni sui bicchieri: 2 ingredienti naturali risolvono il problema

Come non avere mai più aloni sui bicchieri, ecco due ingredienti naturali che risolvono il problema. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Uno dei problemi più noiosi di sempre, quando si tratta di lavare le stoviglie, è quello dei bicchieri opachi con aloni. Si tratta di un problema molto comune quando si lavano i bicchieri nella lavastoviglie, se l’acqua è piena di calcare. Sono puliti, ovviamente, ma quando si forma quella patina biancastra dell’alone è una vera seccatura.

Non si possono portare in tavola bicchieri con aloni, sono veramente brutti da vedere, specialmente se abbiamo degli ospiti. Come fare allora per eliminare gli aloni e per evitare che si formino di nuovo? Esistono diversi metodi contro questo problema.

Qui, vi consigliamo due ingredienti naturali che possono rappresentare una vera svolta, un metodo di pulizia infallibile. Ecco come togliere gli aloni dai bicchieri, tutto quello che bisogna sapere e come procedere nel modo più efficace.

Aloni sui bicchieri, due ingredienti naturali risolvono il problema

Quando si formano gli aloni sui bicchieri è sempre una scocciatura. Un acqua troppo ricca di calcare rischia di lasciare i segni, soprattutto quando laviamo i bicchieri in lavastoviglie. Anche il brillantante potrebbe non bastare. Scopriamo allora come eliminarli grazie all’uso di due ingredienti naturali che avete già in casa e che non vi costeranno nulla.

Il sistema più efficace per togliere gli aloni biancastri dai bicchieri è usare una soluzione a base di aceto di vino bianco e limone. Due ingredienti naturali che sgrassano e disinfettano. Prendete una bacinella da cucina, grande a seconda dei bicchieri che dovete smacchiare. Riempite la bacinella di acqua calda e aggiungete un bicchiere di aceto di vino bianco e uno di succo di limone. Quindi immergete in questa soluzione i vostri bicchieri con gli aloni e lasciate un ammollo per almeno una giornata o una notte. Poi, risciacquate i bicchieri con acqua fredda e asciugateli bene uno per uno con un panno pulito e asciutto, che non lasci pelucchi.

I vostri bicchieri torneranno come nuovi, grazie all’azione sgrassante dell’aceto bianco e del limone. Le macchie e gli aloni di calcare saranno spariti.

Infine, un trucco per evitare che i bicchieri escano opachi dalla lavastoviglie è quello di spruzzarli con un po’ di aceto di vino bianco prima di metterli a lavare. L’aceto aiuterà anche ad eliminare a fondo macchie e sporco.