Un tuffo nell’infanzia | Scegli il tuo giocattolo preferito: ti diremo tutto di te

Il giocattolo che preferivamo da bambini svela molto di chi siamo oggi: un tuffo nell’infanzia, fai il test e resterai stupito

Il nostro carattere, il nostro modo di essere e di affrontare la vita, la nostra personalità, iniziano a formarsi fin dall’infanzia. Le esperienze che facciamo, l’educazione che riceviamo, sono tutti elementi fondamentali che concorrono a definire chi saremo una volta cresciuti. Qual era il tuo giocattolo preferito? Scegli tra quelli che ti mostriamo e fai un tuffo nel passato: ti svelerà chi sei oggi, che adulto sei diventato. Potresti restare stupito, ti rispecchierai nella descrizione?

Magari, nella foto, non troverete proprio quel giocattolo che amavate alla follia e dal quale non vi separavate mai. Ogni bambino è diverso, così come cambiano i tempi e le mode. Tra quelli che potete osservare, però, di sicuro uno è capace di riportarvi indietro nel tempo. Sceglietelo e poi correte a leggere i risultati: cosa racconterà della persona che siete adesso?

Scegli il tuo giocattolo preferito: fai un tuffo nell’infanzia con questo test e scopri chi sei oggi

Magari ce ne siamo completamente dimenticati, come spesso accade crescendo. I ricordi della nostra infanzia non sono sempre chiari e limpidi, precisi. Anzi, appaiono talvolta confusionari, sconnessi, poiché sono stati, col tempo, sostituiti da altri. A restare invariate, però, sono le emozioni che abbiamo provato. E allora, osservando i giocattoli, scegliete quello che vi tocca di più.

Giochi tecnologici. Se erano questi i tuoi preferiti, pieni di luci, suoni, magari già un po’ alla avanguardia per i tempi, sei oggi una persona curiosa che non smette mai di imparare. Sei attratto da ciò che non comprendi, hai fame di cultura e di sfide e tendi ad entusiasmarti di fronte ad ogni nuovo progetto o opportunità.

Giochi tipo costruzioni. Tutti i bambini hanno montato e smontato torri e simili utilizzando questi giocattoli. Le costruzioni sono indice di una personalità creativa, volta alla progettazione. Oggi sei probabilmente un adulto che ama avere un piano ben preciso, un’organizzazione impeccabile dei propri impegni. Non lasci niente al caso, l’imprevisto non è contemplato!

Giochi musicali. Erano forse i preferiti di molti poiché ci incantavano con i loro “suoni”. Chi ricorda con affetto questo tipo di giocattolo è oggi una persona solare ed estroversa, capace di adattarsi ad ogni circostanza e situazione. Siamo diventati adulti impegnati nel sociale, a cui piace stare a contatto con gli altri e circondarsi di amici. La nostra personalità esuberante è cresciuta con noi.

Giochi come pupazzi, bambole e peluche. Se avevamo un orsetto sempre stretto sotto al braccio che ci accompagnava anche quando andavamo a dormire, oggi potremo essere delle persone molto sensibili. La tranquillità è fondamentale per noi e non amiamo diatribe e conflitti. Siamo molto attenti anche ai bisogni altrui e talvolta possiamo sentirci un po’ insicuri.