Juventus, il rischio è altissimo: le speranze sono nulle

L’euforia della Juventus è alle stelle dopo gli ultimi avvenimenti, ma bisogna fare attenzione perché il rischio che tutti sfumi è elevato.

La scorsa settimana ha concesso alla Juventus, e ai suoi tifosi, un doppietta niente male. Nello stesso giorno, infatti, il club sotto la guida di Massimiliano Allegri ha visto revocata la propria penalizzazione, quella che gli era costata una sottrazione di 15 punti in campionato, e ha anche battuto lo Sporting Lisbona in Europa League.

Riuscendo così ad accedere alle semifinali del torneo dove ora dovrà misurarsi contro il Siviglia. Regina della competizione. Insomma, niente male raggiungere il terzo posto in Serie A e confermarsi tra le migliori quattro nella coppa continentale. E per di più tutto nel giro di pochissime ore.

Tuttavia, altrettanto velocemente la Juventus potrebbe andare incontro a nuovi preoccupanti scenari. Il rischio, rivelano fonti vicine ai bianconeri, è particolarmente elevato. Al termine della stagione non manca molto ma tutto potrebbe repentinamente cambiare ancora una volta.

Scatta l’allarme in casa Juventus: rischio penalizzazione non ancora scongiurato

In attesa di scoprire come procederanno le indagini in casa Juventus, la Vecchia Signora si gode la propria classifica e il ritrovato piazzamento in Champions League. Tornare nell’Europa che conta è l’obiettivo minimo per il club bianconero dopo che lo scudetto è definitivamente sfumato.

Ciononostante, la Champions può tornare ad essere un miraggio. A breve, infatti, la Juventus potrebbe andare incontro ad una nuova penalizzazione. Le sanzioni inflitte alla vecchia dirigenza, con a capo l’ex presidente Andrea Agnelli, fanno presagire che il peggio non è ancora passato all’interno del club.

Se alla Juventus sono stati restituiti i 15 punti di penalizzazione, all’ex CdA è invece stata estesa l’inibizione anche a livello FIFA e UEFA. Insomma, alcuni vizi procedurali hanno aiutato la Juventus a raggiungere il proprio scopo, quello di riottenere i punti tolti, ma la slealtà sportiva (relativa all’art. 4 comma 1) rimane e un nuovo procedimento è perciò alle porte.

Insomma, la Juventus deve giocarsi ancora molto: in campo e nelle aule di tribunale. Il discorso delle plusvalenze fittizie e gli stipendi poco chiari è destinato ad andare ancora avanti. Bisognerà solo capire in quali termini verrà inflitta la nuova penalizzazione. Sempre se verrà confermata.

I possibili scenari in casa bianconera

La possibilità di una pena afflittiva rimane altissima. In poche parole se la giustizia sportiva non dovesse fare in tempo a sanzionare la Juventus entro la fine della stagione, l’eventuale nuova penalizzazione verrebbe assegnata in vista del prossimo campionato.

Ciò significa che quest’anno la Juventus potrebbe chiudere tra le prime quattro del campionato senza penalizzazione. Le quali, però, potrebbero entrare in vigore a partire dalla stagione 2023/24. In quel caso la Juve potrebbe iniziare la Serie A costretta già a rincorrere.