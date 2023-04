Il test da fare: i tuoi occhi ti ingannano, riesci a trovare l’unico uccellino diverso dagli altri? Metti alla prova la tua vista, come fare.



Per trascorrere una pausa distensiva in tutta leggerezza, distraendosi con un passatempo stimolante e divertente, vi proponiamo questo test visivo che richiede tutta la vostra capacità di osservazione e attenzione. È il test dell’uccellino, dove dovete trovare scovare quello che si differenzia da tutti gli altri.

L’immagine qui sopra in testata vi propone una schiera di uccellini su più file. Sembrano tutti uguali ma non lo sono. Uno si differenzia dagli altri per un particolare ben preciso che dovete scoprire.

Cosa aspettate? Mettetevi alla prova, magari con i vostri amici, familiari o anche colleghi di lavoro durante una pausa, per scoprire quale uccellino si differenzia da tutti gli altri. Aguzzate la vostra vista. Di seguito trovate tutti i dettagli e la soluzione del test. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Riesci a trovare l’unico uccellino diverso dagli altri?

Non c’è niente di più divertente, stimolante e avvincente di un test visivo in cui dobbiamo scoprire le differenze tra due o più immagini. Alcuni di questi test sono di facile soluzione, altri invece sono molto più difficili e insieme a una vista molto acuta richiedono anche un’ottima capacità di osservazione. Alle volte possono essere davvero frustranti e magari non sempre si trovano tutte le differenze, ma più test di questo tipo facciamo e più siamo allenati e diventiamo bravi, fino ad essere imbattibili.

Nel test che vi proponiamo qui dovete trovare l’unico uccellino che si differenzia tra gli altri in una immagine grafica che riporta una serie di tanti canarini disposti su più file. Sembrano davvero tutti uguali, con il loro colore giallo e la coda rivolta verso l’alto, ma non lo sono, perché uno è diverso da tutti gli altri per un particolare ben preciso.

Osservate con attenzione l’immagine che trovate qui sopra, in testata e trovate l’uccellino diverso. Prendetevi il tempo di cui avete bisogno, ma non impiegateci una giornata! Se non siete riusciti a trovare l’uccellino diverso, qui sotto vi diamo la soluzione.

Avete trovato l’uccellino diverso dagli altri? Come potete vedere dalla immagine qui sopra con la soluzione del test, è quello che ha disegnato un cuore nel corpicino. È il secondo uccellino da sinistra nell’ultima fila. Facile, no?

Se non siete riusciti a trovare da soli la soluzione al test, non disperatevi, è sufficiente che continuiate a fare questo tipo di test per allenarvi e diventare imbattibili.

