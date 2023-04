Ha 82 miliardi di patrimonio: sapete chi è la donna più ricca del Mondo?

Sapete che c’è una donna con un immenso patrimonio? Scoprite chi sia la fortunata.

Quali sono le cose importanti della vita? Amore, amicizia, successo? Molto spesso si dice che la cosa più importante sia la salute, in parte è vero. Godere di un buono stato di salute permette di poter vivere a pieno la vita.

Spesso si dice che i soldi non facciano la felicità, ma è davvero così? La posizione economica conta davvero così poco? In parte può essere vero perché essere ricchi di per sé non è certo un passaporto per una vita felice. Ma come dice la saggezza popolare “meglio averli che non averli”… A proposito di ricchezza sapete chi è la donna con il patrimonio più grande al mondo?

Un infinito patrimonio: chi è la donna più ricca del mondo

C’è una donna che risulta essere la persona più ricca del mondo. Ha un patrimonio immenso, di ben 82 miliardi di euro. Si tratta di Francoise Bettencourt Meyers. Unica erede dell’impero L’Oreal, la donna ha un patrimonio che ogni giorno le ricorda chi è, anche se lei avrebbe preferito essere tutt’altro.

Stando alla classifica stilata da Forbes è ufficialmente la donna più ricca del mondo. Tuttavia la donna sembra avere tutt’altri interessi. Appassionata di storia, cultura e letteratura ama trascorrere le giornate a suonare il piano e scrivere.

La storia familiare di Francoise affonda le sue radici ad inizio ‘900, quando suo nonno materno ebbe un’idea geniale. Dalle idee geniali, talvolta, solo per pochi fortunati, nascono imperi commerciali. Eugène Schueller, nonno materno della donna, nel 1919 decise di vendere un’innovativa tintura per capelli ai parrucchieri parigini. In poco tempo nacque l’azienda L’Oreal, che oggi fa capo ad altri 35 marchi. Francoise Bettencourt è l’unica figlia di Liliene Schueller e Andrè Bettencuort.

Classe 1953 nasce a Parigi, anche se ha trascorso buona parte dell’infanzia sulla costa bretone. Bambina taciturna ed introversa, ha sempre trovato grande compagnia nei libri. Tuttavia proprio come sua madre ad appena 15 anni è dovuta entrare nel mondo della L’Oreal come apprendista. Oggi il suo patrimonio parla da solo, e non c’è certo bisogno di aggiungere altro. Tuttavia nel corso della sua vita non sono mancati i momenti difficili, come la lunga battaglia legale fra lei e sua madre. Il casus belli fu la morte del padre, che andò a rompere gli equilibri fra le due donne.

Lo scandalo mediatico

Un patrimonio che Francoise voleva difendere dalle insidie del corteggiatore di sua madre, il fotografo Barnier. Quest’ultimo, nel dicembre 2007, fu accusato di circonvenzione di incapace ai danni di Liliane. Stando alle dichiarazioni di lady Battencourt, Barnier avrebbe raggirato la madre in cambio di denaro ed opere d’arte. Una lunga guerra fra madre e figlia, senza esclusione di colpi, conclusasi con la condanna in primo grado di Barnier. Liliane venne dichiarata incapace di intendere e di volere, ed affidata alla tutela della figlia.