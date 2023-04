Riconoscete questo giovane calciatore, futuro centravanti della Nazionale? | Ecco che maglia indossava

Nella foto in evidenza c’è un giovane calciatore diventato poi una promessa italiana e attaccante della Nazionale: sapete chi era?

In Italia, come noto, non si contano gli appassionati di calcio. Per alcuni di loro è un interesse talmente profondo e radicato da conoscere quasi qualsiasi cosa del proprio sport preferito, incluse statistiche dei propri beniamini. Oggi, ci rivolgiamo ai calciofili più sfegatati, per scoprire fino a che punto si spinge la loro conoscenza.

In questa foto, vi proponiamo un giovane attaccante, ai tempi in cui si affacciava nel calcio che conta. E’ passato diverso tempo da questo scatto trovato su Instagram, circa trent’anni per l’esattezza. L’attaccante in questione avrebbe poi indossato con successo la maglia della Nazionale italiana. Non solo. Sarebbe arrivato a giocare con Inter, Juventus e Milan, un privilegio che in carriera non tutti possono vantare, anzi.

Un giocatore davvero speciale: ora vi diciamo chi è e con che maglia giocava

I più preparati di voi avranno a questo punto sicuramente capito di chi si tratta, se già non ne avevano riconosciuto la fisiognomica dalla foto precedente e indovinato anche la maglia che indossava in quel momento. In ogni caso vi sveliamo il mistero: stiamo parlando di Christian Vieri.

In Nazionale, è stato uno degli attaccanti più forti di ogni epoca, segnando in tutto 23 gol in 49 presenze e detenendo un particolare record. E’ infatti il giocatore italiano che può vantare il maggior numero di reti realizzate nelle fasi finali dei Mondiali di calcio, con 9 gol messi a segno, insieme a Roberto Baggio e a Paolo Rossi. Nella foto di apertura dell’articolo, indossava, all’età di 21 anni, la maglia del Ravenna in Serie B. Già allora, dimostrando un notevole fiuto del gol.

Vieri, una carriera dai numeri pazzeschi: che giocatore

Nel campionato di Serie B 1993/94, con la sua squadra pur retrocessa in terza serie, mise a segno 12 gol. Confermando praticamente lo stesso bottino con il Venezia (11 reti) l’anno dopo e meritandosi di sedere al tavolo dei grandi.

Il resto è storia: dall’Atalanta in poi, un insieme di grandi maglie prestigiose indossate. Campione del mondo e d’Italia con la Juventus, ha giocato anche con la Lazio, con l’Inter che è stata la sua militanza più lunga, con il Milan, con la Sampdoria, con la Fiorentina e ancora con l’Atalanta. Oltre a due esperienze all’estero con Atletico Madrid e Monaco. Vincitore di due classifiche cannonieri, in Spagna e in Italia, ha messo insieme in Serie A 142 gol in 264 presenze.