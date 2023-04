Il test da non perdere: quale fase lunare ti emoziona? Scegline una e saprai cosa stai cercando in questo momento. Tutte le informazioni utili.

Tra i tanti test della personalità da fare, ve ne proponiamo uno affascinante e irresistibile che riguarda la Luna, il nostro satellite naturale a cui siamo molto legati, protagonista di poesie, quadri, racconti, sogni e storie romantiche. Tra qualche anno gli esseri umani torneranno sulla Luna!

Il test che vi proponiamo qui riguarda le fasi lunari, dovete scegliere la vostra preferita per scoprire un aspetto nascosto della vostra persona e soprattutto cosa state cercando in questo momento.

Osservate l’immagine grafica qui sopra e scegliete la vostra fase lunare preferita, è facile perché sono solo tre: crescente, piena e calante, non c’è la Luna nuova ovvero quando la Luna sparisce dal cielo. Di seguito qualche dettaglio in più e i risultati del test. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Il test della personalità che vi proponiamo qui vi propone di scegliere la vostra fase lunare preferita quella che più vi emoziona, tra Luna crescente, Luna piena e Luna calante. Sono solo tre e non quattro come le fasi lunari canoniche, ma la quarta, la cosiddetta Luna nuova, è quando la Luna in cielo non la vediamo. Facendo questo test potrete imparare qualcosa su di voi, con un avvertimento: si tratta di un test da prendere come un gioco, uno spunto per portavi magari a riflettere di più sui voi stessi e ad interrogarvi su chi siete e su cosa volete veramente. Non è, però, un test con un valore psicologico scientifico. Pronti?

Avete osservato con attenzione le tre fasi lunari riprodotte nell’immagine grafica di testata? Quale avete scelto? Quale fase lunare vi corrisponde di più in questo momento? Soprattuto, quale vi emoziona? Ecco i risultati del test.

Se avete scelto la fase numero 1, la Luna crescente, significa che in questo momento siete alla ricerca di nuove esperienze, affettive e di lavoro. Avete bisogno di una fase nuova, appunto, nella vostra vita e questo è il momento di cambiare, di osare, di lanciarvi in un nuovo progetto.

Invece, se la vostra preferenza è per la fase numero 2, la Luna piena, allora significa che siete in un momento pieno della vostra vita, in cui vi state godendo i risultati di lunghe fatiche, di progetti a cui avete dedicato molto tempo e lavoro. Avete concluso un percorso e ne state raccogliendo i frutti.

Infine, la scelta della fase numero 3, la Luna calante, indica che avete chiuso un periodo o un ciclo della vostra vita, positivo o negativo che sia. Vi siete lasciati alle spalle un lavoro, un periodo di studi o anche una relazione amorosa. Sia che gli esiti siano stati positivi o negativi, è arrivato il momento di riposarvi per prepararvi a nuove sfide.

I risultati vi rispecchiano?