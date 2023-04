Test personalità: scegli il colore del gatto che preferisci e scopri un tuo lato segreto

Un imperdibile test della personalità, scegliete il colore del gatto che preferite e scoprite il vostro lato segreto. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Tra i tanti test della personalità da fare ve ne proponiamo uno molto interessante, ideale per chi ama gli animali e soprattutto i gatti. Dovete scegliere il colore del gatto che preferite, la vostra scelta rivelerà un lato nascosto della vostra personalità. Pronti a fare il test? Sarà molto divertente.

Come sempre, precisiamo che questo tipo di test non hanno un vero valore psicologico, non sono elaborati da psicologi professionisti sulla base di criteri scientifici. Si tratta più che altro di suggestioni e stimoli, che possono spingerci ad approfondire la conoscenza di noi stessi.

Dunque vanno presi per quello che sono, delle forme di gioco e intrattenimento che possono indovinare degli aspetti del nostro carattere ma senza un valore scientifico. Rappresentano, comunque, dei modi per metterci alla prova. Di seguito, vi spieghiamo come fare il test e vi riportiamo i risultati.

Test personalità, il colore del gatto preferito svelerà un vostro lato segreto

Per fare questo test della personalità basta osservare l’immagine sopra, in testata. Troverete una grafica in cui sono riprodotte le sagome di quattro gatti di altrettanti colori: rosso, grigio, nero e bianco. Dovete soltanto scegliere il vostro colore preferito di gatto. Prendetevi il tempo che vi serve, ma senza impiegarci troppo perché la scelta deve essere spontanea. Il colore di gatto che avere scelto svelerà un lato segreto della vostra personalità, o almeno ci proverà.

Avete trovato il vostro colore di gatto preferito? Bene, ecco i risultati del test.

Gatto rosso, numero 1. Questa preferenza svela il vostro lato nascosto competitivo e determinato. Nonostante siate persone all’apparenza tranquille, vi piacciono le sfide e il mettervi alla prova, con l’obiettivo di eccellere. Non nascondete questo aspetto di voi.

Gatto grigio, numero 2. Al contrario, questa scelta dice che siete persone che non amano troppo le novità improvvise e di conseguenza stressanti. Preferite rinunciare alle sfide in cambio di stabilità e tranquillità. Tuttavia siete anche capaci di impegnarvi fino a fondo per raggiungere un obiettivo.

Gatto nero, numero 3. Il nero è il colore della notte e il mistero e anche voi siete così. Non vi piace svelate troppo quello che pensate e soprattutto i vostri veri sentimenti, agli altri mostrate solo la superficie. Questo potrebbe trarre in inganno le altre persone, che possono tendere a sottovalutarvi o farsi un’idea sbagliata di voi.

Gatto bianco, numero 2. Infine, la scelta del gatto di colore bianco svela una personalità aperta gli altri e cristallina. Non nascondete chi siete, amate mostrarvi per quello che siete e tendete ad essere sinceri, a volte anche troppo. Gli altri, comunque, via apprezzeranno per la vostra spontaneità.