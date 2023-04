“Francesco Oppini sarebbe morto”: la sconvolgente rivelazione di Alba Parietti

Alba Parietti ha raccontato la presunta morte di suo figlio Francesco: la showgirl ha lanciato l’appello in diretta televisiva.

Dopo la partecipazione di Alba Parietti a Ballando con le Stelle risalente al 2017, la showgirl originaria di Torino è da poco tornata protagonista in televisione. In questi anni venti, infatti, l’apprezzato personaggio televisivo è tornato a fare compagnia agli italiani con alcune apparizioni in altri programmi di punta in onda sulla RAI.

La sua carriera, però, ha radici antiche visto che i suoi esordi sul piccolo schermo risalgono all’ormai lontano 1978. Da lì c’è stata un’escalation che ha fatto della Parietti uno dei personaggi maggiormente amati e apprezzati. Poco dopo il debutto in televisione, la showgirl si è sposata con l’attore e collega Franco Oppini.

L’anno successivo alla loro unione, si parla perciò del 1982, è nato loro figlio Francesco. Proprio della sua presunta morte ha parlato la Parietti in una recente apparizione televisiva. Il racconta ha quasi dell’incredibile.

Rivelazione choc: il racconto di Alba Parietti sulla presunta morte del figlio Francesco

Qualche giorno fa, in uno dei salotti televisivi tanto cari alla RAI, Alba Parietti ha parlato della morte di Francesco Oppini. Una vicenda che ancora oggi fa gelare il sangue nelle vene della conduttrice che in diretta tv ha svelato alcuni retroscena agghiaccianti.

Prima, però, è obbligato premettere che Francesco è vivo, sta bene e spesso è possibile vederlo ospite in televisione. Tuttavia, qualche anno fa una santona aveva raggirato Alba facendole crede che da lì a breve suo figlio sarebbe morto.

Una notizia che avrebbe preoccupato qualsiasi genitore, inclusa Alba Parietti che in quel periodo ha passato uno dei momenti più brutti della sua intera vita. Anche se tutto è finito per il meglio, la showgirl guardandosi indietro ha ancora i brividi se ripensa a quella storia.

La sedicente maga aveva infatti raggirato la Parietti facendole crede che da lì a breve sarebbe successo qualcosa di molto grave nella sua vita. Arrivando persino a predire la tragica morte del figlio.

Una vicenda dal lieto fine: l’appello della conduttrice

Per fortuna, però, Alba Parietti in poco tempo ha riacquisito la ragione ed è riuscita a smascherare la santona che non voleva altro che raggirare la conduttrice per estorcerle del denaro attraverso le sue consulenze.

Per quanto fosse sembrata convincente agli occhi della Parietti, alla fine la verità è venuta a galla. Francesco Oppini non è morto il 6 gennaio di qualche anno fa e ha avuto anche una carriera di discreto successo.

Come si dice in questi casi, tutto è bene quel che finisce bene. Anche se è sempre bene tenere la guarda alta cercando di riconoscere chi vuole davvero dare una mano da chi invece è pronto ad approfittarsi delle debolezze altri. Questo è stato l’appello della Parietti al termine del racconto.