Ecco come fare per avere calzini bianchi di nuovo candidi e splendenti, i 3 metodi infallibili a basso costo. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Quando facciamo il bucato sappiamo tutti che ci sono alcuni capi di abbigliamento più difficili da pulire rispetto agli altri. Si tratta di quei capi più esposti allo sporco esterno e a quello di chi li indossa, come la biancheria e in particolare i calzini. Quelli a sporcarsi di più sono soprattutto i calzini bianchi di cotone o fibre miste.

Alle volte può essere davvero un’impresa lavare i calzini bianchi di cotone o spugna. Tendono a sporcarsi molto facilmente, con macchie difficili da togliere, e a impregnasi di cattivi odori, anche questi persistenti, che non sempre vanno via con un normale lavaggio.

In grande aiuto ci arriva, tuttavia, dai rimedi naturali. Senza bisogno di usare prodotti troppo aggressivi, possiamo utilizzare dei metodi molto efficaci di pulizia dei calzini con i prodotti che abbiamo già in casa. Ecco come fare e tutto quello che bisogna sapere.

Calzini bianchi di nuovo candidi e splendenti, 3 metodi infallibili a basso costo

Qui vi proponiamo 3 metodi naturali per togliere le macchie e i cattivi odori dai calzini bianchi. Si tratta di metodi molto efficaci da mettere in pratica con ingredienti naturali che tutti abbiamo in casa, a basso costo se non addirittura a costo zero. Si consiglia di utilizzare questi metodi dopo il lavaggio dei calzini a mano o in lavatrice, quando rimangono ancora sporchi e con cattivo odore.

Un primo rimedio per smacchiare i calzini e togliere il cattivo odore è usare il limone. Spremete due o tre limoni, in modo da riempire con il succo una tazza, da versare in una bacinella che avrete già riempito con un litro di acqua tiepida. Quindi mettete i calzini a bagno in questa soluzione di acqua e limone, lasciandoli in ammollo per circa un’ora. Dopo di che sciacquate bene i calzini e metteteli da asciugare, anche al sole.

Al posto del limone, potete usare anche l’aceto bianco. Questo prodotto naturale disinfetta e aiuta ad ammorbidire i tessuti. Anche in questo caso preparate una soluzione con una tazza di aceto bianco e un litro di acqua, questa colta fredda. Immergete i calzini in questa soluzione e lasciate in ammollo per almeno un’ora. Infine sciacquate con acqua abbondante, anche tiepida, sfregate e mettere ad asciugare al sole.

Infine, anche il sale è un buon sistema per smacchiare e togliere i cattivi odori dal calzini bianchi. In una bacinella versate un litro di acqua tiepida e aggiungete due cucchiai abbondanti di sale fino. Quindi immergete i calzini e lasciate in ammollo per circa un’ora. Poi sciacquate con acqua fredda e mettete ad asciugare al sole. Potete anche unire il sale al limone o all’aceto, nel lavaggio con i due rimedi come sopra.