Piastrelle opache e ingiallite? Col rimedio della nonna fatto in casa tornano a brillare

Se le vostre piastrelle sono opache e ingiallite, con questo rimedio della nonna fatto in casa torneranno a brillare. Tutte le informazioni utili.

In casa, uno dei problemi più fastidiosi sono le piastrelle del bagno o della cucina che si sporcano e ingialliscono. Una vera seccatura, perché anche quando vengono pulite con prodotti specifici possono restare lo stesso opache e ingiallite. Sembra che siano ancora sporche, anche quando in realtà sono state pulite.

Il problema riguarda le piastrelle molto sporche o vecchie, più difficili da trattare. Cosa fare in questi casi? Sfregare tutto il tempo con una spugnetta rischia di rivelarsi un lavoro molto faticoso e poco efficace. Sostanzialmente inutile.

Prima di chiamare il piastrellista per cambiare le piastrelle di casa o l’impresa di pulizie per una pulizia profonda e professionale, potete provare con questo rimedio della nonna, che può essere davvero di grande aiuto. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Piastrelle opache e ingiallite, ecco il rimedio della nonna fatto in casa per farle tornare a brillare

La pulizia delle piastrelle in ceramica non va mai trascurata. A lungo andare, sulle piastrelle si può depositare una patina scura, gialla o marrone, e si possono formare delle muffe che poi sono difficili da eliminare. Usare prodotti detergenti specifici, anticalcare, antimuffa e sbiancanti, potrebbe addirittura non bastare. I detergenti con sostanze troppo aggressive, poi, rischiano di danneggiare le piastrelle.

Prima di ricorrere a metodi troppo aggressivi, esistono dei sistemi che usano per la pulizia sostanze naturali, efficaci e non dannose. Un aiuto importante ci viene dai classici rimedi della nonna, uno in particolare che usa soltanto due ingredienti naturali ma può essere molto efficace e perfino risolutivo. Non resta che provare.

Un vecchio rimedio della nonna per pulire e sgrassare la piastrelle in ceramica della cucina o del bagno, quando sono molto opache e ingiallite e non volete usare prodotti sintetici chimici troppo aggressivi, è quello di preparare una soluzione a base di succo di linone e amido di mais.

Forse non lo sapevate ma l’amido di mais può essere molto utile nelle pulizie di casa. Per preparare il vostro sgrassatore naturale per piastrelle, prendete due cucchiai di amido di mais e il succo di un limone da unire in un recipiente a 400 ml di acqua. Mescolate bene gli ingredienti e poi versate il liquido in uno spruzzino. Quindi agitate il contenitore, spruzzate il prodotto sulle piastrelle sporche e poi passate una spugnetta pulita inumidita. Provare per credere.