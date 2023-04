Netflix, sapevate cosa faceva prima dello streaming? | Cambia tutto dopo 25 anni

Netflix ha deciso di interrompere la sua prima attività: dopo 25 anni la piattaforma streaming ha detto basta.

Tra le piattaforme streaming, quella che forse per prima ha spopolato in Italia è stata Netflix. Poco tempo dopo hanno fatto il loro ingresso nel Belpaese anche altre realtà. Tuttavia, l’azienda nata negli USA ben 25 anni fa, rimane una delle più apprezzate.

Merito di alcuni film e serie tv prodotti in prima persona da Netflix che hanno riscosso un discreto successo. Anche se, come spesso succede, le critiche non sono mancate. Ma questo non spaventa la società dedita alla distribuzione dell’intrattenimento visivo che nel corso degli anni ha dovuto superare diversi ostacoli.

Solo sapendosi reinventare Netflix è riuscita a mantenersi sulla cresta dell’onda. Se 25 anni dopo è ancora leader nel settore, deve senz’altro esserci più di un motivo. Anche perché agli inizi la piattaforma era molto diversa da come appare adesso.

Netflix dice basta: dopo 25 anni cambia tutto

Soprattutto perché negli USA andavano ancora forte le televisioni via cavo, ancora oggi dure a morire. Lo streaming non c’era o se c’era non era alla portata di tutti come ora. Per questo le poche hanno messo la piattaforma davanti a dure prove. L’ultima è stata forse la più ardua.

Anche perché, come detto, agli inizi Netflix si occupava di altro e di certo non aveva tutta la possibilità di produrre materiale proprio come sta succedendo da qualche anno a questa parte. Il progresso tecnologico è stato devastante per alcune realtà, che sono state costrette a chiudere, ma non per l’azienda nata in California.

L’annuncio ufficiale sul futuro della piattaforma

Ora, però anche Netflix deve dire addio al passato. Proprio così perché nonostante tutti, o quasi, conoscano la piattaforma streaming per i suoi contenuti principali, in pochi sanno che per in questi 25 lunghi anni ha anche continuato a portare avanti i suoi progetti di un tempo.

Ma ora è arrivato il momento di chiudere. Netflix nasce infatti come azienda specializzata nella spedizione di DVD e nella vendita di alcuni videogiochi. Servizi che, anche se poco pubblicizzati in Italia, sono andati avanti negli anni. Anche se ora è arrivato il momento di dire stop.

Dopo 25 anni, infatti, Netflix interromperà il servizio. Ad annunciarlo è stata la stessa società che attraverso un post ufficiale pubblicato sui suoi social, ha dato la notizia agli affezionati. Insomma, a tutti gli effetti la fine di un’epoca.

“In seguito ad una corsa lunga 25 anni – ha scritto Netflix sui social – abbia deciso di dire addio a DVD.com. Chiuderemo entro la fine dell’anno”. Dominio comprato nel 2012 per portare avanti la principale attività che era quella della distribuzione dei DVD.