Fallo sempre prima di andare a dormire: dimenticarsene è un vero errore

Capelli: ecco il segreto per mantenerli sempre in salute, notte dopo notte. Non dimenticarlo mai, sarebbe un errore.

Il risveglio di buon mattino è sempre un’esperienza traumatica. Solo se sei la protagonista di un film o di un cartone animato Disney, puoi svegliarti con un viso perfetto e con i capelli sempre in ordine. Se sei una comune mortale, ti consigliamo di abbandonare questo sogno. Ammettilo: ti sarà capitato spessissimo di svegliarti con una chioma impossibile da riconoscere, completamente arruffata e piena di nodi impossibili da sciogliere.

Sembra quasi che di notte, mentre tu dormi, i tuoi capelli abbiano una vita notturna piena di avventure di cui tu sei completamente all’oscuro. Ogni mattina prepararsi è un incubo senza pari, e cercare di mettere in ordine quella chioma indisciplinata ti sembra un’impresa impossibile, che neanche il miglior parrucchiere del mondo riuscirebbe a fare. E no, non bastano i 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire che consigliava Melissa P per tenere in ordine i tuoi capelli. Loro sono sempre spezzati e indisciplinati, e non sembrano collaborare per nulla. Come fare ad avere una chioma almeno decente, appena sveglia?

Capelli: ecco il trucco perfetto per non rovinarli

Il consiglio che stiamo per darti viene da Jean Luis David, uno dei parrucchieri migliori del mondo. A quanto pare, il trucco migliore per tenere i capelli sempre al meglio è legarli, ogni sera, prima di andare a letto. Si, lo sappiamo, poggiare la testa sul cuscino mentre i capelli sono legati in una coda non è il massimo della comodità, ma tant’è. Il consiglio di Jean Luis David è quello di prediligere legature morbide, per non tirare troppo il cuoio capelluto e quindi stressare il capello. Cerca di utilizzare sempre elastici non troppo stretti, e se puoi, prediligi quelli in tessuto, magari in seta, che evitano proprio la formazione di nodi.

Tenere i capelli legati di notte non migliora solo la salute dei capelli stessi: con i capelli legati. permettiamo alla nostra pelle di respirare meglio, evitando la formazione di rughe nella zona del collo e il deposito di sebo sulla pelle. I capelli infatti sono una delle fonti maggiori di sostante ingrassanti, stando sempre a contatto con gli agenti atmosferici. Su di essi si depositano tante particelle inquinanti che a contatto con la pelle possono fare danni.

Se vuoi una pelle perfetta e dei capelli bellissimi, segui queste regole con disciplina. Non te ne pentirai.