Tutto quello che bisogna sapere sui carburanti, cambia il prezzo, pronto l’annuncio, automobilisti in fibrillazione. Le ultime notizie aggiornate.

Da diverso tempo il prezzo dei carburanti sta facendo impazzire automobilisti e autotrasportatori. I costi, soprattutto nell’ultimo anno, sono saliti alle stelle tra aumento dei prezzi di gas e petrolio, dopo la pandemia, a cui si è aggiunta l’inflazione. Da inizio anno, poi, con il venir meno degli sconti che erano stati introdotti dal governo Draghi, poi, i prezzi erano risaliti.

Nel frattempo, però, i prezzi di gas e petrolio sono tornati a scendere e i ribassi hanno cominciato ad avere i primi effetti anche sulle tariffe dei carburanti. Non poteva esserci notizia migliore.

I primi veri cali di prezzo, tuttavia, cominciano a vedersi in questo momento, dopo le oscillazioni di inizio primavera, ed è nei prossimi giorni che il calo del costo dei carburanti sarà più evidente, sui valori delle medie nazionali. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Carburanti, cambia il prezzo, pronto l’annuncio

Automobilisti e autotrasportatori, tutti coloro che sono obbligati a utilizzare un veicolo a motore per lavoro o per spostarsi, possono finalmente cominciare a tirare un sospiro di sollievo sui prezzi dei carburanti. Benzina, gasolio, Gpl e metano finalmente avranno un calo nei prezzi alla pompa. Dopo un anno di aumenti e oscillazioni, si spenderà meno per fare il pieno.

Il calo dei prezzi si vedrà sulle medie dei prezzi nazionali nei prossimi giorni, proprio in vista dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio, quando molti italiani si metteranno di nuovo in viaggio per lunghi weekend o brevi vacanze, nelle città d’arte, in montagna e anche al mare.

Saranno soprattutto i prezzi di Gpl e metano a registrare i ribassi più importanti.

Nel frattempo, secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia, Eni ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati del Gpl. Mentre IP e Tamoil fanno registrare ribassi di un centesimo al litro su benzina e gasolio. Mentre per Q8 il calo è di due centesimi al litro sulla benzina e di un centesimo sul gasolio.

L’Osservatorio dei prezzi del Ministero dello Sviluppo economico segnala le seguenti medie del costo dei carburanti: la benzina self service a 1,890 euro/litro (+5 millesimi), presso le compagnie 1,893, alle pompe bianche 1,885 euro/litro; il diesel a 1,770 euro/litro (invariato), presso le compagnie 1,774, alle pompe bianche 1,759 euro/litro; il Gpl servito a 0,778 euro/litro (-3), presso le compagnie 0,787, alle pompe bianche 0,767 euro/litro; il metano servito a 1,659 euro/kg (-4), presso le compagnie 1,651, alle pompe bianche 1,667 euro/kg; il Gnl 1,542 euro/kg (-4), presso le compagnie a 1,536 euro/kg, alle pompe bianche 1,547 euro/kg.

Le quotazioni internazionali di benzina e diesel sono in calo.