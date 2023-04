Alvaro Morata verso il clamoroso ritorno in Italia? Un like vale più di mille parole

Alvaro Morata può tornare per l’ennesima volta a giocare in Italia: il like sui social coglie tutti di sorpresa ed è un indizio

Le due esperienze di Alvaro Morata con la maglia della Juventus hanno lasciato un buon ricordo. In lui e nei tifosi bianconeri, per il rendimento dell’attaccante spagnolo. Che però, la scorsa estate, al termine del prestito biennale a Torino, è tornato di nuovo alla sua squadra d’origine, non venendo riscattato in mancanza dell’accordo tra i club.

Il suo nome è però rimasto nei radar del calciomercato italico. Ed occhio a quello che potrebbe avvenire la prossima estate, con indizi importanti che si susseguono.

Morata, futuro in bilico all’Atletico Madrid: e ripensa ancora all’Italia

Tornato all’Atletico Madrid, Morata ha disputato una stagione tra alti e bassi, come spesso gli accade. Il suo rendimento di quest’anno non è da buttare, ma non è quello che i Colchoneros si aspettavano.

12 reti e 3 assist in 38 gare totali in tutte le competizioni sono un bottino grosso modo in media con quello che ha realizzato nel corso degli anni, essendo stato sempre una prima punta che ama svariare e non un attaccante d’area vero e proprio. Adesso, però, si riflette attentamente sul suo futuro. A 30 anni, e con il contratto in scadenza con l’Atletico a giugno del 2024, per lui c’è da fare una scelta importante.

L’Italia, dove ha conosciuto sua moglie Alice Campello, con cui ha costruito una larga famigila, è sempre nei suoi pensieri. Entrambi ci tornano ogni volta che possono, Alvaro si trova bene nel nostro paese, in campo e fuori. E molte squadre pensano a lui.

Morata e il like galeotto: c’entra Paulo Dybala

Occhio all’indizio social, rappresentato da un like su Instagram che potrebbe apparire sospetto e aprire una pista di calciomercato a sorpresa.

Morata ha infatti iniziato a seguire su Instagram il profilo della Roma. E più di qualcuno già fa ipotesi sul possibile sbarco in giallorosso, per ricomporre con Dybala la coppia dei tempi della Juventus. In realtà, il like di Morata potrebbe riguardare la ‘Joya’ ma soltanto per un fatto di grande amicizia tra i due, che hanno mantenuto un ottimo rapporto. E anzi, l’argentino è stato padrino di battesimo di Bella, quarta figlia di Morata nata qualche mese fa. Ma le vie del mercato sono infinite e niente può essere escluso.