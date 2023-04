Peggio che un film horror: un uomo fa una scoperta sconvolgente dentro casa

In Gran Bretagna un uomo, dopo aver trascolato da poco, ha scoperto un particolare da vero e proprio film horror.

Da sempre quello horror è uno dei generi cinematografici più ricercati. Basti pensare a che tipo di escalation ha avuto il genere horror negli ultimi anni. Oltre ai film, alcuni divenuti dei veri e propri cult del grande schermo, e serie tv, le trame dell’orrore sono diventate sempre più oggetto di svago per la gente di tutto il mondo.

Al punto che qualcuno ha ideato delle vere e proprie esperienze horror replicabili come passatempo. Le persone, infatti, non disdegnano alcune situazioni estreme come le escape room a tema sopravvivenza.

Ne esistono alcune da far accapponare letteralmente la pelle. Tuttavia, ogni tanto anche la vita quotidiano prende delle svolte raccapriccianti. Questo è ciò che è successo ad un uomo britannico all’interno della sua abitazione.

Film horror in casa: la macabra scoperta

Stando a quanto riportato dal Mirror, quest’uomo avrebbe fatto una scoperta dentro casa propria da far accapponare la pelle. Non appena venuto a conoscenza dell’inquietante dettaglio, l’individuo ha pubblicato alcune foto sui social per condividere con il mondo il macabro particolare.

Nemmeno il tempo di postare e raccontare la propria storia, che i commenti su Reddit, lì ha infatti deciso di pubblicare la scoperta, hanno iniziato ad intasare il post. La gente è rimasta incredula. Lo scenario è horror.

Quasi da poterci tirare su un film dell’orrore. Poco dopo aver traslocato a casa nuova, l’uomo ha fatto una scoperta che avrebbe già fatto fuggire molti. Persino i suoi cani, ha raccontato nel post, sembrerebbero percepire la presenza di figure inquietanti.

Secondo gli spaventosi racconti della persona coinvolta, nel seminterrato di casa sua sarebbe stata trovata una porta del mistero. L’uomo ha poi spiegato che la porta ha sì un’entrata, ma non c’è nessuna uscita che conduce verso l’esterno.

Il dettaglio che ha spaventato il Regno Unito

Questo ha sfatto scattare l’allarme in casa. L’uomo ha anche ammesso di non essersi avventurato all’interno della porta. Troppi film horror gli hanno insegnato che in certi casi è meglio non proseguire.

Inutile a dirlo in quanti sotto al post da lui condiviso si siano proposti per andare in avanscoperta. Il protagonista di questa storia surreale ha però negato a chiunque la possibile di andare ad esplorare. Meglio evitare di fare i conti con quello che potrebbe esserci dietro la porta. Almeno per il momento.

La vicenda rimane argomento di grande dibattito negli UK. Secondo qualcuno sarebbe semplice propaganda ai tempi dei social. Per altri dietro l’ingresso c’è davvero qualcosa di spaventosamente curioso. L’unico modo per saperlo davvero sarebbe poter entrare.