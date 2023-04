Occhio a non scegliere questi posti quando prendi l’aereo: le compagnie aeree hanno sempre taciuto

Il posto migliore in cui sedersi in aereo? Fate molta attenzione a non scegliere queste determinate postazioni. Le compagnie aeree non te lo dicono, ma ecco quali sono.

Ecco quali sono i posti perfetti per sedersi in aereo. Sceglierli permetterà a ognuno di voi di potersi accomodare nei luoghi perfetti. Anche se le compagnie aeree non ve lo dicono ecco dove potete andare senza alcun problema.

I posti perfetti in aereo? Ci sono eccome, ma semplicemente le compagnie aeree non lo dicono a nessuno perché non vogliono creare problemi con i posti. Ci sono sicuramente però delle postazioni più ambiziose di altre. Basta solo sapere quali sono per poter fare un viaggio perfetto, sentendosi anche un po’ più al sicuro. Quali sono? Eccole svelate in un video che sta girando su Tik Tok.

Posti migliori per sedersi in aereo, ecco quali sono: le postazioni perfette sono ben nascoste

Nelle compagnie aeree non si trovano ad esempio le file numero 13, 14 e 17 perché sono considerati sfortunati nel mondo e nessuno si vorrebbe sedere. Ecco, se capitate in una delle compagnie che invece non tiene conto della superstizione scappiate che queste sono assolutamente quelle file che nessuno vuole utilizzare per portare a termine i propri viaggi. Si tratta ovviamente solo di una forma in quanto non si può di certo far sparire un numero solo perché non si scrive quella cifra.

Forse solo le persone più attente e curiose avranno notato che sugli aerei, alcune compagnie omettono le file 13 e 17. Mentre negli Usa è il 13 il numero sfortunato, in Europa è invece il 17. Una questione solo organizzativa per le compagnie che vogliono avere problemi con le persone che magari tendono a chiedere cambio posto se capitano in una di queste file. La scaramanzia dunque si fa larga strada nel mondo delle compagnie aeree. Ad esempio Ryanair non ha la fila numero 13.

I numeri sfigati per diversi paesi vengono quindi eliminati dalle compagnie aeree. E non c’è solo Ryanair. Il numero delle compagnie che ha deciso di seguire questa strategia in Europa è decisamente elevato. Troviamo nomi prestigiosi come Qatar. Emirates, Iberia, Air France e Virgin Atlantic. Se provate a prenotare un volo con ognuna di esse potete avere la prova di quello che vi stiamo dicendo. In Asia e Medio Oriente alcune compagnie eliminano solo le file 13 e 17. In Cina poi non ci sono il numero 14, e in alcuni casi il 4. Ad esempio non esiste la quattordicesima fila sui voli delle compagnie Cathay Pacific e Hongkog Airlines. Provare per credere!