Dimmi che piercing hai o vorresti: ti svelo il tratto dominante della tua personalità

Aggiungono un tocco unico al nostro stile: quale piercing hai o vorresti? Scegline uno e scopri quale tratto domina nella tua personalità

Proprio come accade quando si tratta di abbigliamento, acconciature e simili, la moda cambia e si evolve anche per quanto riguarda i piercing. Tu quale hai o quale vorresti? Osserva l’immagine che ti proponiamo e scegli il tuo preferito. Potrai scoprire qual è il tratto dominante della tua personalità: potresti restare sorpreso dal risultato.

Oggi è possibile averli praticamente ovunque e ognuno di noi sceglie il più adatto a sé. I piercing diventano così parte del nostro look, arricchendolo e completandolo, rendendolo unico e originale. Di sicuro, tra quelli che ti abbiamo mostrato, ce n’è uno che ti piace più di tutti gli altri e che senti particolarmente affine a te: di quale si tratta? Corri a leggere il risultato.

Quale tratto è dominante nella tua personalità? Scegli un piercing e potrai scoprirlo

Non è detto che debba essere quello che possiedi già, puoi sceglierne anche uno che hai sempre desiderato ma non hai ancora avuto il tempo o il “coraggio” di fare. Una volta scelto quello che ti salta all’occhio e attira la tua attenzione scoprirai un lato di te che forse non conoscevi.

Piercing al naso. Ti piace stare al centro dell’attenzione, catturare lo sguardo altrui, ma allo stesso tempo non vuoi rinunciare ad una certa classe e sobrietà. Sai sempre scegliere la giusta via di mezzo, il compromesso adatto per adattarti ad ogni situazione. Hai una grande determinazione e niente può impedirti di raggiungere i tuoi obbiettivi.

Piercing all’ombelico. Ami stare in compagnia e la timidezza non fa proprio parte di te. Sei socievole ed estroversa, un vero vulcano di energie, sempre in movimento. A dominarti è spesso l’istinto, sei molto attenta alle sensazioni a pelle e a cosa ti suggerisce l’intuito. Non sei capace di nascondere ciò che provi e sai inquadrare subito le persone. Per questo, quando qualcuno non rientra nelle tue simpatie, è difficile farti cambiare idea.

Piercing alla lingua o sulle labbra. Sei consapevole del tuo fascino e ami circondarti di un’aurea di mistero che desti la curiosità altrui. Hai una personalità molto decisa e talvolta ostinata, tendi a essere testarda e il tuo carisma ti porta a prendere spesso il comando nelle varie situazioni. Non hai paura di esporti, sebbene talvolta tu possa risultare un po’ “rude” nei confronti degli altri, finendo per ferirli senza volerlo e senza rendertene conto.