Fanno fatica ad aprirsi! Dovrai sudare davvero se vuoi conquistare uno di questi segni zodiacali

Alcuni segni si sono costruiti dei muri intorno: forse non riuscirai mai ad abbatterli, scopri la classifica

La posizione delle stelle al momento della nostra nascita influenza il nostro modo di essere e le nostre relazioni in modi inaspettati. Hai mai notato un’affinità speciale con persone del tuo stesso segno? Questo si spiega con la somiglianza tra le vostre personalità, influenzate dalle stelle, che vi permettono di comprendervi con un solo sguardo.

Ogni segno ha la sua peculiarità, ma avevi mai notato che alcuni segni sono molto più introversi e taciturni di altri? Oggi passeremo in rassegna i rappresentanti dello zodiaco più introversi di tutti, e scopriremo quali sono le ragioni della loro inibizione.

La classifica dei segni più introversi: non te l’aspettavi da loro

Tra i segni più introversi, al quinto posto troviamo un segno che se la cava alla grande nelle situazioni sociali, ma quasi le disprezza ed evita quando può: il Capricorno. Potresti notare che è sempre presente, ma in realtà è un segno che condivide molto poco di quello che succede nella sua vita: se vuoi parlare di fatti del mondo accomodati, ma se proverai a farlo aprire ti rimbalzerà all’istante.

Al quarto posto troviamo un segno “finto estroverso”, quello della Vergine. Si sente bene in compagnia e non ha problemi ad offrire la sua prospettiva, ma se si tratta di scavare nella sua intimità si difenderà con dell’umorismo autocritico o sviando ad arte la conversazione finché l’attenzione è lontana da lui. Ha una grande sensibilità a cui è concesso accedere solo a pochi eletti, in compagnia dei quali riesce ad essere vulnerabile ed abbandonare per un istante le tendenze perfezionistiche.

Il primo a salire sul podio è un segno d’acqua, dotato di grande intuito e che gode volentieri della sua stessa compagnia: lo Scorpione. Non è che si sente male durante una festa partecipata, ma sicuramente preferirà stare a casa da solo con un buon libro e un calice di vino. Vive benissimo da solo, non ha bisogno di grandi contatti o conversazioni con gli altri, il suo mondo interiore lo intrattiene abbastanza.

Per questi segni è sempre “casa dolce casa”

Al secondo posto un segno inaspettato, data la nomea da viveur che spesso si porta appresso. Stiamo parlando del Toro: amante dei piaceri della vita, ma troppo sensibile per sopportare a lungo lo sguardo altrui. Esce, si diverte, vede i suoi amici, ma quando torna a casa è come se volesse scrollarsi tutto di dosso. Sente sempre che c’è stato qualcosa che lo ha fatto stare male, o prova imbarazzo per una risposta che ha dato e teme sia stata male interpretata. Difficile farglielo ammettere!

Al primo posto un segno dalla grande sensibilità, che prende la socialità a pillole: il Cancro. Adora circondarsi di persone, ma nei suoi tempi e modi. La verità è che ha passato talmente tanto tempo ad addobbare e predisporre casa sua in modo che sia il più confortevole possibile, che non la lascerebbe mai. Durante le uscite tra amici ha spesso bisogno di allontanarsi e riprendere fiato, questo perché si sente sovrastimolato e deve ricaricarsi. Lascialo fare, altrimenti metterà il muso!

C’era anche il tuo segno zodiacale fra quelli più introversi dello zodiaco?