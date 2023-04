Che spreco buttare via le bucce di mela: usale così e risolvi un problema odioso in pochi minuti

Dovete sapere che è uno spreco buttare via le bucce di mela, se le utilizzate in questo modo riuscirete a risolvere un problema odioso in pochi minuti. Tutte le indicazioni utili.

Spesso senza pensarci troppo gettiamo nella pattumiera gli scarti degli alimenti, utilizzati per cucinare o quando li mangiamo. Grasso, pelli, pellicine, bucce, noccioli, ma anche anche acqua di cottura. Eppure tutti questi elementi organici possono essere molto utili da riciclare. Non per mangiarli, naturalmente ma per mille altri utilizzi, pratici ed economici.

Tra gli scarti organici che possono essere tranquillamente riutilizzati, in un modo molto utile ed efficiente, ci sono le bucce di mela. Quante volte dopo un pasto o dopo aver preparato una torta di mele avete gettato nella spazzatura le bucce di mela? Sempre, immaginiamo.

Eppure possono avere un impiego molto importante, proprio in cucina, aiutandoci a risolvere un problema odioso. Ecco di cosa si tratta e come riutilizzare le bucce di mela. Cosa bisogna sapere.

Non buttate via le bucce di mela, ecco come risolvere un problema odioso in pochi minuti

Forse non lo sapevate, ma grazie alle sostanze che contiene, la mela è un ottimo prodotto per le pulizie di casa. In particolare la sua buccia. Ecco perché non dovete mai gettarla via, dopo aver sbucciato la vostra mela, a tavola o nella preparazione di una ricetta. La sua proprietà pulente sta nell’acido ursolico che contiene, che svolge un’ottima funzione sgrassante.

In particolare, le bucce di mela sono molto utili per pulire e sgrassare le pentole, che quando si sporcano ci fanno dannare. Tendiamo a usare detersivi molto forti ma inquinanti e alle volte non bastano nemmeno questi.

Per scrostare l’interno delle vostre pentole, con un metodo molto efficace e soprattutto non inquinante, usate le bucce di mela. Prendete la vostra pentola incrostata dai grassi di cottura, riempitela di acqua, non troppo, e di bucce di mela. Mettetela sul fuoco, portate a ebollizione e fate bollire per almeno 20 minuti. Poi fate raffreddare e svuotate la vostra pentola, sarà tornata come nuova. Provate e non ve ne pentirete.

Ricordiamo, poi, che l’acido ursolico contenuto nelle bucce di mela, oltre a sgrassare le pentole, fa bene anche alla nostra salute. Studi scientifici hanno scoperto che fa bruciare i grassi al nostro organismo e aiuta a sviluppare la massa muscolare. Dunque, combatte l’obesità e aiuta a prevenire il diabete. Ricordiamoci, ogni tanto, di mangiare le mele con la buccia, purché siano biologiche e non trattate con pesticidi.