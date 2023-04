Navalny di nuovo in isolamento, la portavoce: “La sua salute peggiora, forse è stato avvelenato”

Le condizioni di salute di Alexei Navalny continuano a peggiorare. Nella notte tra venerdì e sabato è stato necessario il soccorso di un’ambulanza a causa di un “dolore acuto allo stomaco” e “negli ultimi quindici giorni di cella di isolamento” il leader dell’opposizione russa “ha perso otto chili”.

Alexei Navalny: “Non escludiamo che sia stato avvelenato”

Navalny è in carcere da gennaio del 2021. A dare la notizia è stata la sua portavoce Kira Yarmysh su Twitter. “Quando Alexei chiede di cosa sia malato, il medico del carcere risponde beffardamente che “è solo la primavera e tutti hanno delle esacerbazioni”. Non escludiamo che per tutto questo tempo in carcere possa essere stato avvelenato con qualcosa che fa peggiorare la sua salute in modo lento ma costante”.

“Si stava preparando una provocazione contro di lui”

Yarmysh aggiunge anche che “i problemi non si limitano alla sua salute”. La portavoce di Navalny ricorda che è stato mandato in isolamento lunedì per la tredicesima volta. Un agente penitenziario, conclude, avrebbe detto all’oppositore russo che “si stava preparando una provocazione contro di lui”. Infine: “Le condizioni di salute di Alexei peggiorano di giorno in giorno. Solo la pubblicità può aiutarlo. Per favore, condividete”.