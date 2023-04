Elon Musk: “costretto” ad acquistare Twitter e “doloroso” licenziare i dipendenti

Il noto social media è quasi "in pareggio", dal momento che la maggior parte degli inserzionisti è tornata.

Da quando ha assunto il comando di Twitter, Elon Musk ha ridotto il personale da 8mila a 1.500 addetti, definendo quest’operazione “dolorosa”.

“Non mi ha divertito per niente”, ha dichiarato il Ceo di Tesla e SpaceX in un’intervista alla Bbc. Musk ha confessato che è stato “necessario” ed è come essere sulle “montagne russe”, ed ha sottolineato che Twitter sarà un social media “trasparente e onesto”, ma che dovrà ancora lavorarci su.

Musk: “Costretto dal giudice ad acquistare Twitter”

Intanto stanno trapelando alcune indiscrezioni sull’acquisto del noto social da parte di Musk, secondo cui sarebbe stato “costretto” dal giudice.

Ora Twitter è quasi “in pareggio”, dal momento che la maggior parte degli inserzionisti è tornata. Lo ha spiegato il fondatore di Tesla nell’intervista, secondo cui l’utilizzo del social media è aumentato e “il sito funziona”. Pur riconoscendo problemi tecnici, comprese alcune interruzioni del servizio, “che non sono durate molto a lungo”, il sito funziona bene.