Il Cdm approva il Def, Meloni: “Nella prossima Manovra affronteremo il tema del calo demografico”

Il governo ha decretato anche lo stato di emergenza per l'accoglienza migranti e ha approvato un ddl contro gli eco-vandali.

Il governo Meloni ha definitivamente tracciato la linea della politica economica. Il Consiglio dei ministri ha approvato il Def, che getta le basi per la prossima Legge di bilancio.

Meloni: “Ci porremo il problema del calo demografico”

“Dalla prossima legge di bilancio bisogna porsi con concretezza il problema del calo demografico e delle nuove nascite, con misure adeguate”, ha chiarito la premier Giorgia Meloni nella riunione che ha deliberato lo stato di emergenza nazionale di sei mesi per affrontare l’incremento dei flussi migratori sulla rotta del Mar Mediterraneo, oltre che un disegno di legge contro l’eco-vandalizzazione delle opere d’arte.

Cosa prevede il ddl contro gli eco-vandali

Quest’ultimo provvedimento prevede multe da 20 a 60mila euro con sanzioni penali. Il Cdm ha approvato anche un altro ddl sulla competitività dei capitali, che semplificherà anche le quotazioni in borsa.

La Legge di bilancio 2024

La Legge di bilancio del 2024 avrà uno spazio di manovra di circa 4 miliardi, come si legge nel comunicato di Palazzo Chigi pubblicato dopo il Consiglio dei ministri: “Per il 2024, le proiezioni di finanza pubblica mostrano che, dato un deficit tendenziale del 3,5%, il mantenimento dell’obiettivo del 3,7% del Pil creerà uno spazio di bilancio di circa 0,2 punti di Pil, che sarà destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, al finanziamento delle cosiddette “politiche invariate” a partire dal 2024 e alla continuazione del taglio della pressione fiscale nel 2025-26 e concorrerà a una significativa revisione della spesa pubblica e a una maggiore intesa tra fisco e contribuente”.

Nella prima manovra, Meloni ha adottato il quoziente familiare in alcune misure. Per la prossima punta a un salto di qualità: “Rivediamo al rialzo con responsabilità le stime del Pil e proseguiamo il percorso di riduzione del debito pubblico. Sono le carte con le quali l’Italia si presenta in Europa”.

Le fibrillazioni al governo

Nel governo la Lega che spinge per la riforma delle pensioni. La ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone avrebbe fatto appello ai colleghi proprio su questo tema. In mattinata Roccardo Molinari ha dichiarato che la Lega “non si accontenta di una proroga di Quota 103″. L’obiettivo resta Quota 41 ma “con pochi miliardi non si fa, questo è chiaro”.

Non c’è solo il nodo pensioni, ma anche quello dei balneari, con Lega e Forza Italia che sollecitano il governo ad accelerare sul tema.

Lo stato di emergenza per i migranti

Per quanto riguarda la decisione dello stato di emergenza per l’accoglienza dei migranti, c’è l’ipotesi di un commissario. Intanto sono in arrivo 5 milioni di euro.