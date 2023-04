Silvio Berlusconi in “costante miglioramento”, ma non può ancora alzarsi

Un'altra notte in ospedale è passata tranquilla e Zangrillo ha affermato che le condizioni di Silvio Berlusconi sono in leggero miglioramento in un quadro clinico che rimane "veramente difficile".

Le visite a Silvio Berlusconi continuano senza sosta da cinque giorni, cioè da quando il senatore di Forza Italia è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano.

Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, Paolo Berlusconi, fratello del presidente di Forza Italia, ma anche i figli, la compagna con suo padre.

Zangrllo: “Berlusconi non può ancora camminare, se cammina ve lo porto”

“Se un paziente è in terapia intensiva cardiochirurgica vuole dire che non può alzarsi e camminare”, ha dichiarato il professore Alberto Zangrillo, medico di Berlusconi e responsabile del reparto del San Raffaele in cui è ricoverato. “Noi siamo persone serie, tutto ha un limite. Bisogna attenersi al comunicato firmato da me e Ciceri, per cui se escono notizie che non rispondono al vero sono quelle che in gergo si chiamano fake”. Ed aggiunge: “Un paziente intensivo è un soggetto che merita delle cure intensive, se cammina ve lo porto”.

Il bollettino medico

Il bollettino medico di Silvio Berlusconi: “Nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d’organo monitorare. Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo. Il presidente Silvio Berlusconi resta ricoverato in ambito intensivo”.

