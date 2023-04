Il Dalai Lama si scusa per il bacio al bambino: la polemica in tutto il mondo

Non bastano le scuse del leader spirituale per placare la polemica in tutto il mondo.

Che chi la definisce una molestia, e in effetti per la legge italiana, e non solo, lo è. Il video del Dalai Lama che bacia un bambino sulla bocca e poi gli chiede di leccargli la lingua ha sconvolto e indignato il mondo intero.

Per questa ragione l’ottantasettenne si è scusato con un post su Twitter: “Sua Santità desidera scusarsi con il bambino e la sua famiglia, oltre che con i suoi numerosi amici in tutto il mondo, per il dolore che le sue parole possono aver causato. Sua Santità prende spesso in giro le persone che incontra in modo innocente e scherzoso, anche in pubblico e davanti alle telecamere. Si rammarica di questo incidente”.

Il video in questione risale a un evento del 28 febbraio, quando il Dalai Lama ha incontrato un gruppo di studenti nel tempio Tsuglagkhang di Dharamshala, al Nord dell’India.

Cosa si vede nel video del Dalai Lama col bambino

Nel filmato si vede un ragazzino che si avvicina a un microfono e chiede al Premio Nobel per la Pace: “Posso abbracciarti?”. Lui invita il bambino sul palco e risponde: “Prima qui”, e indica la sua guancia. Il piccolo gli da un bacio. Poi prosegue: “Poi penso anche qui”, indicando le sue labbra.

Nel video si sentono risate e applausi. I due si toccano con la testa, poi il Dalai Lama tira fuori la lingua e dice: “E succhiami la lingua”. Quando i due si abbracciano, più avanti nel video, il leader spirituale fa il solletico al bambino sotto le ascelle.