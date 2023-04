Pasqua 2023: meteo instabile, traffico intenso e boom di turisti in Italia

Gli italiani si preparano al ponte di Pasqua, nonostante le condizioni meteo non propriamente primaverili. Treni e aeroporti sono presi d’assalto, così come il traffico si sta intensificando sulle autostrade.

Saranno circa 15 milioni i cittadini che si sposteranno per trascorrere i prossimi giorni fiori casa. Nonostante le condizioni meteo avverse, di preannuncia un grande afflusso turistico, specie di stranieri.

Il meteo

I valori sono scesi ovunque di 5-10 gradi, con le minime sotto lo zero in Val Padana. Previsti freddo e piogge nel Centro Italia e al Sud. Al Nord persiste la siccità.

Domenica e lunedì, tempo instabile e temporali interesseranno il Nordest, l’Appennino e il Centrosud. Nelle altre regioni ci sarà il sole.

Il traffico

Come previsto da Viabilità italiana, il traffico sarà molto intenso in uscita dalle grandi città e in direzione mare, laghi e montagna. In Liguria le autostrade saranno momentaneamente liberate dai cantieri più grandi.

Chi non è partito entro oggi, venerdì 7 aprile, lo sarà domani, sabato santo, alle prime luci dell’alba fino a metà giornata.

A Pasqua il traffico non sarà intenso anche se non sono escluse piccole code nei pressi delle località turistiche.

Il lunedì dell’Angelo sarà invece il giorno del ritorno, all’insegna del classico bollino rosso. Il momento peggiore è il primo pomeriggio, quando gli italiani torneranno dalle scampagnate e dai ponti.

Turismo

Sono previsti gli afflussi pre-pandemia da parte dei turisti dall’estero. Secondo l’Osservatorio sul Turismo Confcommercio di Swg, oltre 16 milioni di italiani sono pronti a partire per Pasqua e 25 aprile.

Le destinazioni preferite sono le località di mare, le città d’arte e i borghi, ma anche la montagna, i laghi e le località termali.