“Silvio Berlusconi ha la leucemia”, rivela il Corriere: come sta l’ex premier

Silvio Berlusconi soffre di una grave patologia al sangue, che secondo il Corriere della Sera potrebbe essere una leucemia. I problemi respiratori e la polmonite di cui si era parlato ieri, potrebbero essere una conseguenza di questa malattia.

Oltre al quotidiano di via Solferino, parla di leucemia anche l’agenzia di stampa Agi. Ma altre fonti vicine al Cavaliere stanno smentendo la notizia. Tra loro, Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, in un’intervista a Rtl 102.5 ha dichiarato che non gli risulta questa malattia.

Secondo l’Ansa, la situazione è complessa ma stabile e Silvio Berlusconi ha trascorso la notte al San Raffaele sempre vigile, ma in terapia intensiva.

Silvio Berlusconi: in mattinata conferenza stampa di Zangrillo

In mattinata il primario Alberto Zangrillo potrebbe tenere una conferenza stampa per aggiornare sulle condizioni di salute dell’ex premier. I problemi di ossigenazione che hanno messo sotto stress il sistema cardiovascolare e respiratorio, a rischio infezioni, compresa la polmonite, potrebbero derivare da difficoltà del funzionamento del midollo spinale. Ieri Berlusconi è stato sottoposto a una Pet e un prelievo del midollo.

Tajani: “Vogliamo essere ottimisti”

“Berlusconi ha lavorato fino all’altro ieri sera. Speriamo che il leone torni presto alla guida del partito, lui non molla mai. È lui la guida del nostro partito, è lui il leader di Forza Italia”, ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Siamo impegnati in previsione di un evento di Forza Italia per maggio, lavoriamo alla riorganizzazione territoriale e al rafforzamento del partito per avere una presenza più capillare sul territorio. Era veramente molto attivo fino all’altro ieri sera. Vogliamo essere tutti ottimisti”, ha aggiunto.

Silvio Berlusconi, il fratello Paolo: “Ce la farà anche stavolta”

Secondo l’Adnkronos, gli unici che hanno accesso all’ex premier sono stati i familiari: tutti i figli, il fratello Paolo e la compagna Marta Fascina. “Ce la farà anche stavolta”, ha dichiarato il fratello Paolo uscendo dall’ospedale. “È stabile, è una roccia. Il suo umore? Il nostro è buono”.