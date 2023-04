Bilaterale Xi Jinping-Macron: “Cina svolge ruolo fondamentale per la pace”

Emmanuel Macron è arrivato in Cina. Il presidente Xi Jinping lo ha accolto su un tappeto rosso in Piazza Tienanmen, davanti al Palazzo del Popolo di Pechino.

I due leader, dopo aver ascoltato gli inni nazionali e ispezionato il picchetto d’onore, sono entrati nella Grande sala del popolo per il loro primo incontro.

Xi Jinping-Macron: al centro del bilaterale la guerra in Ucraina

Al centro del bilaterale, il conflitto in Ucraina. Il colloquio si terrà a porte chiuse e dovrebbe durare circa un’ora.

“Credo fermamente che la Cina svolga un ruolo vitale nella costruzione della pace. Questo è ciò di cui parlerò. Avro anche scambi con il presidente Xi Jinping su argomenti come affari, clima, biodiversità e sicurezza alimentare”. Così ha scritto il presidente francese Emmanuel Macron in un tweet scritto in cinese durante la visita in Cina.