Migranti: Geo Barents salva 440 persone soccorse nel mare mosso

L'imbarcazione con la quale i migranti hanno fatto la traversata non è stata rinvenuta.

La nave Geo Barents ha salvato 440 migranti a bordo di un’imbarcazione individuata al largo della Libia, in coste internazionali, ma nella zona Sar di Malta. L’allarme era arrivato lunedì 3 aprile da Alarm Phone.

A causa delle condizioni metereologiche avverse, non è stato semplice portare a termine le operazioni di salvataggio. Ci sono volute più di 11 ore ma alla fine il soccorso è terminato. Tra le 440 persone, c’erano 8 donne e 30 bambini. Ora sono tutte al sicuro, assistite dal team di Medici senza frontiere.

Non è escluso che adesso le autorità italiane possano farsi carico del salvataggio, offrendo supporto e un porto sicuro alla Geo Barents.

La ricostruzione della vicenda

La sera prima del salvataggio, Alarm Phone, su Twitter aveva scritto di aver contattato il Centro di coordinamento del soccorso marittimo italiano. A sua volta, questo aveva indicato di contattare quello maltese, “in quanto autorità competente”.

Da quanto appreso, Malta avrebbe coordinato l’operazione. Tuttavia, il giornalista Sergio Scandura di Radio Radicale, ha scritto: “Malta ha riconosciuto il coordinamento Sar solo a due mercantili coinvolti e non alla nave di soccorso Geo Barents che sta soccorrendo le circa 500 persone in questo momento. Geo Barents sta dunque operando un soccorso senza coordinamento Sar”. Se ciò fosse confermato, potrebbe comportare la violazione del decreto Piantedosi, e l’equipaggio della nave potrebbe risponderne una volta attraccato in Italia.

La nave Geo Barents ha soccorso i migranti con cinque diversi viaggi in elicottero. L’imbarcazione con la quale i migranti hanno fatto la traversata non è stata rinvenuta.