Insetti ed escrementi di roditori nelle cucine degli ospedali: i Nas chiudono 7 strutture

Controlli a tappeto dei Nas dei carabinieri, d’intesa con il Ministero della Salute. Sotto la lente di ingrandimento, le mense ospedaliere di diverse regioni italiane. L’operazione ha portato alla chiusura di 7 punti cucina o sospensione dell’attività, a causa delle carenze igienico-sanitarie e strutturali.

Umidità, muffe, insetti ed escrementi di roditori: questo lo scenario che i militari dell’Arma hanno riscontrato nelle cucine di molte strutture.

I controlli a Milano e a Napoli

Il nucleo di Milano ha chiuso le mense di un istituto geriatrico e di un ospedale perché invase da blatte e insetti nei locali preposti alla preparazione di cibo, lavaggio delle stoviglie, nei magazzini e nelle celle frigorifere.

La stessa sorte è toccata alla mensa di una casa di cura accreditata di Napoli.

Controlli anche a Ragusa

A Ragusa, i Nas hanno sospeso l’attività della cucina di un ospedale, poiché hanno accertato la presenza di roditori e loro deiezioni.

Sequestrati oltre 400 chili di alimenti privi di tracciabilità, scaduti e custoditi in ambienti inadeguati. I controlli hanno interessato 992 punti di cottura e preparazione dei pasti, allestiti in altrettante strutture sanitarie pubbliche e private. In 340 di questi i Nas hanno evidenziato irregolarità pari al 34%, con l’accertamento 431 infrazioni penali e amministrative, per un totale di 230mila euro di sanzioni pecunarie, contestate per violazioni nella gestione degli alimenti, nella mancata rispondenza in qualità e quantità ai requisiti prestabiliti dai capitolati d’appalto e dell’uso di ambienti privi di adeguata pulizia e funzionalità.