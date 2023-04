Donald Trump in arresto: “Non riesco a credere che stia accadendo in America”

“Sembra così surreale, mi stanno per arrestare. Non riesco a credere che questa cosa stia accadendo in America”. Questo l’ultimo messaggio di Donald Trump sul suo social Truth, mentre si dirigeva alla Procura di Manhattan per consegnarsi alle autorità giudiziarie per un evento storico: la sua incriminazione.

Di cosa è accusato Donald Trump

L’ex presidente Usa si è dichiarato non colpevole per tutti i 34 capi di imputazione che gli sono stati contestati dal giudice Juan Merchan. Avrebbe falsificato i registri della società e partecipato ad un complotto per versare denaro in cambio del silenzio a due donne alla fine della campagna elettorale del 2016. Le due donne sarebbero la pornostar Stormy Daniels e l’ex coniglietta di Playboy Karen McDougal.

Secondo i procuratori, Trumo avrebbe fatto parte di un piano illegale per sopprimere le informazioni negative. In questo piano sarebbe compreso il pagamento illegale di 130.mila dollari per mettere a tacere le informazioni che avrebbero danneggiato la sua immagine in campagna elettorale.

Tra i pagamenti, anche 30mila dollari ad un ex portiere della Trump Tower, che sosteneva che il tycoon aveva avuto un figlio fuori dal matrimonio. Alcuni pagamenti sarebbero partiti direttamente dal conto bancario di Trump.

“È una giornata triste, questa è una persecuzione politica”, ha dichiarato Blanche Todd, una degli avvocati dell’ex presidente Usa.

Testimoni e giurati potrebbero rientrare in un programma sicurezza

Il procuratore Bragg, che ha rappresentato l’accusa nei confronti del tycoon, ha dichiarato di essere “molto preoccupato” per gli effetti che i messaggi di “minaccia” dell’ex presidente potrebbero avere sui giurati e sui testimoni del processo. Ncb ha rivelato che per questa ragione l’accusa intende chiedere un ordine protettivo nei confronti dei testimoni, per garantire la loro sicurezza. Trump nei giorni scorsi ha postato che il suo arresto potrebbe portare “potenzialmente morte e distruzione”.

La prossima udienza nella quale Trump dovrà comparire di persona al Tribunale di Manhattan è fissata al 4 dicembre.